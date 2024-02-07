遇到正緣走婚運　2024年3星座有機會閃婚

▲熱戀情侶。（示意圖／記者蔡玟君攝）

生活中心／綜合報導

當緣分到來的時候，怎麼擋也擋不住！運勢專欄《搜狐網》指出，3個星座2024年婚運最強，很適合結婚，只要一遇到合適的對象．很快就會步入婚姻。

金牛座

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2024年是對金牛座來說起婚姻的好年頭，金牛座會認真的投入感情，願意為了感情而努力，在相處的過程中不會計較事情，即使是單身的金牛座今年也不會感到任何壓力，由於愛情運相當強，所以脫單的機會很大。尤其到了下半年，可能會有結婚的消息，閃婚的可能性相當大。2024年是金牛座愛情與事業雙豐收的一年，只要堅持，就能過更好的生活。

獅子座

獅子座雖然個性很霸道，但是在感情中卻能給另一半滿滿的安全感，2024年中期，獅子座專注事業，會盡力讓自己的事業成功，另外也會將一部分注意力集中在感情上，認真經營自己的愛情。對於單身的獅子座來說，今年他們的愛情運不會差，身邊也不乏追求者，只要獅子座不要太冷漠，感情就會有好的結果。而且2024年結婚機率非常高，能夠順利完成人生重大事件，還會獲得家人朋友的祝福。

射手座

射手座的人是典型的高智商、高情商的人，2024年，射手座在愛情宮受到木星的祝福，愛情運勢大爆發，射手座非常清楚自己想要什麼，也充分理解自己的情感需求。射手座在感情上就會變得更加積極，有機會開啟一段嶄新的戀情，並且順利步入婚姻。