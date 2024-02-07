腺病毒、A流夾殺！女童連8天高燒40度進加護　醫師：過年恐大爆發

▲女童被驗出腺病毒及A型流感，X光片也顯示重度肺炎。（圖／中國附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

近來氣溫驟變，中國醫藥大學兒童醫院門急診出現多起流感轉重症，甚至發生敗血症跡象。一名7歲女童小馨（化名）出現連續八天高燒近40°C，呼吸急促、食慾下降及全身無力而至中國醫藥大學兒童醫院急診就醫，驗出腺病毒及A型流感併發重度肺炎，急送加護病房，治療，所幸10天後症狀都改善，順利回家。

中國附醫表示，小馨到院時心跳急遽每分鐘160下，白血球數值以及急性發炎指數都暴增，且肺部X光顯示左側肺炎且疑似合併左側胸水，進一步檢驗，驗出腺病毒及A型流感，由一般兒科、兒童感染科醫師衛琇玫進一步診斷小馨為A型流感併發重度肺炎，急送加護病房，經戴上正壓呼吸器及抗生素、抗病毒藥物等治療，小馨十天後症狀皆改善，順利回家。

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另一位4歲男童也因為連續高燒一週，還出現呼吸費力、劇烈咳嗽，加上輕微腹瀉，雖然之前已經於診所快篩出A型流感，並使用口服流感抗病毒藥物4劑，但仍持續高燒、呼吸喘且精神活力下降，送中醫大兒醫急診，醫師經肺部X光診斷為肺炎且疑似合併左側少量胸水，同樣也被送進加護病房治療。

▲衛琇玫指出，秋冬原本就是呼吸道病毒好發季節，尤其過年將至，恐流感大爆發，提醒民眾留意。（圖／中國附醫提供）



衛琇玫指出，秋冬原本就是呼吸道病毒好發季節，全球新冠疫情解封後，學校及社區逐漸發生感冒病毒大流行，疫情後流感季自2023年10月以來已累計405例流感併發重症，四個月內已有63例死亡，顯示流感的嚴重性不容忽視。過去有流感重症合併腦炎的病童病程快速惡化甚至死亡，父母往往措手不及，無法相信原本健康無慢性病的小孩，從此出現肢體或意識障礙，家長都需特別提高警覺。

衛琇玫也呼籲，過年期間應小心流感大爆發，社交活動增加會加快病毒傳播速度，尚未接種流感疫苗的家中長輩或幼兒應儘速接種，疑似出現流感症狀時，應立即接受治療。經流感抗病毒藥物治療超過兩天，孩童卻仍高燒不斷、出現意識改變(如反應變慢、癲癇發作)、呼吸費力、胸痛或異常腹痛時，都應儘速就醫。