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不捨食安同仁被誤解！盧秀燕談瘦肉精：我對中央沒有任何意見

▲盧秀燕談瘦肉精。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕遭綠營砲轟假借食安之名砲打中央，對此盧秀燕回應，對中央沒有任何意見。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

食藥署今天搶先台中市政府公布台糖豬肉雙軌複驗檢出瘦肉精，讓各界譁然。稍早台中市長盧秀燕受訪時強調「讓證據說話」，此次四方共同進行複驗，證據到哪裡，就會公布到哪裡，一切「讓證據說話」。另外盧秀燕遭質疑假借食安之名，炮打中央，對此盧秀燕回應，「我對於中央沒有任何意見」，只是不捨食安同仁被誤解。

台中市日前公布檢驗台糖「安心豚」梅花肉片含瘦肉精「西布特羅」，但中央各單位及台糖自驗均未檢出，連日來引發軒然大波。今天食藥署以及台中市政府都公布複驗結果，兩方都檢出瘦肉精。

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台中市長盧秀燕今天一早前往街友關懷據點慰問，接受媒體聯訪時表示，自己對於中央沒有任何意見，只是不捨同仁在這個過程當中被誤解，也提到維護民眾的食安是需要堅持的，因為在這過程當中，可能會影響到別人的利益。

盧秀燕提到，為了讓社會大眾更放心、以昭公信，昨天開始台中市政府就邀集包括台糖、中央以及中央指定的學者專家一共四方，共同進行複驗，期盼年節前能夠水落石出、真相大白，「食安是專業與科學的問題，因此證據到哪裡，就會公布到哪裡，讓證據說話。」

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