遭王必勝質疑「搶快公布」！台中衛生局長撇委屈：市民健康最重要

▲台中市衛生局長曾梓展。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅、黃資真／台中報導

台糖梅花肉片爆出瘦肉精「西布特羅」數值超標，引發食安疑慮，中央、地方檢測結果更陷入羅生門，6日台中市食安處進行複驗後，於今(7)早公布台糖豬肉確實含有0.002ppm的瘦肉精，並提及會率先公布的原因，主要是為了市民健康，讓有問題的肉品可以盡早查封下架。

台中衛生局長曾梓展在記者會上說明，台中食安處是六都唯一能夠進行檢驗的獨立機關，任何檢驗項目都會非常嚴謹，因此在1月25日抽檢一批後，第1次報告就發現瘦肉精超標，同仁也都非常謹慎，馬上進入第2次複驗，檢出台糖豬肉含有0.002ppm的瘦肉精，為了重複確認又做了第3次，結果依舊沒變，所以立刻在2月1日回報給中央跟市府。

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針對衛福部次長王必勝質疑為何台中市府要著急公布結果，曾梓展強調，市府的核心價值很單純，就是以市民健康為依據，從抽驗到現在已經超過2個禮拜，公布已經迫在眉睫，拖這麼久再公告並不是辦法，且按照食安法規定，只要確定含有瘦肉精就應及時公布，否則公務人員會有瀆職可能性。

曾梓展也說，率先公告的目的是為了趕快封存有問題的肉品預防性下架，或是其他做法，重點就是要避免民眾吃進肚子；記者會結束後，媒體詢問這段期間被質疑會不會覺得委屈？曾梓展笑笑搖頭回應「不會不會，感謝同仁的辛苦！」