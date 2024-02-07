快訊／台糖豬肉瘦肉精複驗　台中市府上午10點公布結果

記者游瓊華／台中報導

台中市政府2月2日公布，日前在國防部台中福利站抽檢冷凍肉品，其中台糖梅花肉片瘦肉精「西布特羅」數值超標，引發消費者恐慌，但中央卻未檢出，還批台中市府太過心急公布。昨天台中市食安處實驗室啟動複驗過程，中央以及台糖都派員參加，食安處也全程錄影，採團進團出方式。台中市政府將在10點鐘召開記者會公布複驗結果。

台中市食安處實驗室在昨（6）日啟動複驗過程，其中中央派3位人員、2位專家委員、台糖公司代表1位，共6位來參與複驗，市府則出動2位技術人員、食安處長、副處長等，市府也邀請一位第三方公正的台中市專家也到場參與，現場共有11位人員共同參與，全程查看複驗過程，食安處也全程錄影，昨晚大家一起離開實驗室，採取團進團出方式。

台中市衛生局在年前抽檢冷凍肉品，其中台糖梅花肉片瘦肉精「西布特羅」數值超標，不過農業部採集來源豬場豬隻毛髮等，以及相同批號梅花豬肉片樣品，都強調未檢出。衛福部張王必勝暗酸台中太過心急，但台中市長盧秀燕反轟食安檢驗是一個專業、科學的問題，是人民的食安大事；更重話回擊，王必勝的指責是以廠商利益為主，不是考量人民利益，讓她瞠目結舌。