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龍來大團圓！「家」的味道最安心　家樂福嚴選豬肉美味料理勾食慾

家樂福,從i開始,豬肉,圍爐,團圓,台灣豬五花（圖／家樂福提供）

▲五分鐘涮好肉片圍爐主角輕鬆上桌，團圓福氣龍總來！

圖、文／家樂福提供

今年冬天真的好冷！入冬後寒流接力一波波，正逢歲末年初，每個人最想念的無非是「家」的滋味！到家樂福採購「從i開始」商品，不僅從日常消費落實永續理念，在一同採買、在家料理歡笑的過程中把心集聚，天氣冷，心卻更靠近。

選購家樂福「從i開始」標示 團聚料理最佳安心選擇

三五好友家人團聚，少不了美食相伴，但你有想過入口的食材來自哪裡呢？為所愛的人的健康著想，應該如何選購食材才能美味、健康、安心又不傷荷包？近年來家樂福致力於推動食物轉型、友善環境農作，只要認明藍天綠地暖陽的「家樂福嚴選」標誌，並且在價格牌上有清楚的「從i開始」，就是符合友善農民、環境永續及友善動物的產品，家樂福嚴選豬肉強調肉品來自台灣、不使用瘦肉精與生長激素，且符合友善飼養環境等嚴格要求，這層層把關、種種堅持就是為了讓消費者選得安心、吃得開心。

家樂福,從i開始,豬肉,圍爐,團圓,台灣豬五花（圖／家樂福提供）

▲家樂福嚴選肉品具貼體包裝、完整清楚的溯源履歷標示，健康安全有保障。

各式豬肉龍總來 美味料理滿足一家大小挑剔味蕾

圍爐必備的靈魂火鍋，選擇家樂福嚴選台灣豬五花肉片、豆腐及洋蔥、菇類等蔬菜，不管是簡單加點味噌調味，或者是選用特色湯底如：酸菜白肉鍋、南洋叻沙鍋，蔬菜的鮮甜經豬肉豐潤的油脂催化，化為舌尖上的美妙滋味，營養豐富、暖胃暖心風味豬肉鍋立即上桌！

家樂福,從i開始,豬肉,圍爐,團圓,台灣豬五花（圖／家樂福提供）

▲到家樂福採購價格合理的食材，自己在家料理不用手軟，吃好吃滿幸福感加倍！

除此之外，家樂福嚴選豬肉還有各種豬肉常用部位選擇，如里肌、胛心、梅花等，也貼心提供了肉片、絞肉、梅花排等處理過的肉品選項，不管是鮮香層次豐富的古早味鹹豬肉、象徵圓滿的紅燒獅子頭…或者全家想齊心合力一起來包吉祥開運元寶餃，小小發揮巧思，想自己DIY年菜也完全不是問題，到家樂福就可一站購足所需食材，大朋友小朋友龍滿意。

家樂福,從i開始,豬肉,圍爐,團圓,台灣豬五花（圖／家樂福提供）

▲選購家樂福嚴選「從i開始」，在日常消費中實踐永續之道。

家樂福「從i開始 我就是影響力」友善環境由你開始

全球暖化日益嚴重，環境永續意識抬頭，其實，當我們選擇在地生產的生鮮食材、減少運輸過程的碳足跡，就是在日常生活中實踐永續最好的方式。在家樂福賣場中只要有「從i開始」的價格牌，都屬於友善環境、重視動物福利的「i商品」，不僅價格合理、選購起來方便安心，又能為環境盡一份心力，製作美味健康的料理同時也是營造環境永續的料理，讓自己的消費創造最大價值，人人都能發揮愛的影響力。

家樂福,從i開始,豬肉,圍爐,團圓,台灣豬五花（圖／家樂福提供）

▲準備好新鮮美味的家樂福嚴選台灣豬五花、蝦蛤蔬菜等食材，暖呼呼的豬肉海鮮鍋讓人食指大動！

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