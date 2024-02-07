藍委批陳亭妃「要台糖提告」護航廠商　陳還原說法：請搞清楚再罵人

▲民進黨立委陳亭妃。（資料照／記者呂晏慈攝）



記者杜冠霖／台北報導

台糖梅花肉片日前爆出瘦肉精「西布特羅」數值超標，但行政院食安辦檢驗同批豬肉皆未驗出，台中市食安處實驗室6日啟動複驗過程，今公布結果，該樣本確實含有0.001ppm的瘦肉精。民進黨立委陳亭妃日前喊話台糖提告，被國民黨立委廖偉翔質疑跟廠商站在一起。陳今（7日）回應，她是強調如果台糖有信心，就應該為自己的聲譽訴諸法律途徑。請廖委員搞清楚再罵人。

台中市衛生局在年前抽檢冷凍肉品，其中台糖梅花肉片瘦肉精「西布特羅」數值超標，不過農業部採集來源豬場豬隻毛髮等，以及相同批號梅花豬肉片樣品，都強調未檢出。衛福部張王必勝暗酸台中太過心急，但台中市長盧秀燕反轟食安檢驗是一個專業、科學的問題，是人民的食安大事；更重話回擊，王必勝的指責是以廠商利益為主，不是考量人民利益，讓她瞠目結舌。

面對藍委質疑，陳亭妃表示，請廖偉翔搞清楚當天的記者會內容，監督食安是不分藍綠而且大家都是站在人民的立場。

陳亭妃還原，當天記者會有兩個重點：第一、希望台中市政府要公開2月2日當時發新聞稿的檢驗標準與資料，第一時間台中市政府就應該趕快提供原檢體給食藥署複驗，但延遲到2月5日下午食藥署才收到原檢體，這當中台中市政府的行政作為又延遲了好幾天。

陳亭妃補充，第二、強調如果台糖你對自己有信心，就應該為自己的聲譽訴諸法律途徑。請廖委員搞清楚再罵人。

陳亭妃指出，另外針對食藥署針對台中市的原檢體再度複驗，今日公布檢出0.001ppm西布特羅，要求衛福部食藥署說清楚講明白，台糖更應該面對這件事向全民交代。