台糖豬風波延燒！趙少康：台中市做最好示範　王必勝下台剛好而已

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

台糖豬肉片日前被台中市府驗到禁用瘦肉精「西布特羅」，食藥署7日複驗確定檢出「西布特羅」，而衛福部次長王必勝日前砲轟台中急著公布有何考量，今結果出爐遭質疑被打臉神隱。對此，前中廣董事長趙少康也在臉書痛批，「這次事件衛福部真是丟臉，王必勝下台也只是剛好而已！」並強調食安真相不能蓋牌，台中市做了最好示範。

「有就是有，科學精神就是有一分證據說一份話！」趙少康強調，公開透明才能確保食安不被人為干預，台中市政府做了最好的示範。

趙少康也痛批，滿腦子政治考量的王必勝，該為了罔顧國人食安下台謝罪，衛福部的高官，都是受過完整科學教育的，有幾分證據說幾分話，自己沒有做過檢驗就去質疑台中市的檢驗，完全沒有科學素養與實事求是的精神，根本顯示出民進黨大官的大膽、蠻橫、粗魯與專斷，「政治能把人的眼睛與心靈遮蔽到這種地步，真是可怕。」

趙少康指出，為昭公信，台中市政府邀請衛福部食藥署代表、專家，以及台糖公司代表，一起進行台糖肉品複驗，又檢出含有0.002 ppm「西布特羅」，連送交食藥署自己驗的也有瘦肉精殘留；根據法規，在台灣，肉品不得檢出瘦肉精就是不得檢出，地方政府檢出瘦肉精，當然要第一時間立即發布警示，避免更多人吃下肚，這就是盧秀燕市長負責的態度！

趙少康提到，衛福部質疑台中市政府太早公布檢測結果，中央要重新檢驗，王必勝卻在衛福部還沒有取得檢驗結果下，就公開質疑台中市政府檢驗結果，他也質疑，「難道王必勝有把握，衛福部驗出來的一定是零檢出？還是即使有檢出，也能用『蓋牌法』掩飾真相？」

此外，趙少康批評，「民進黨執政八年來，只要對自己不利的，就一律封存」，台糖肉品事件再度證明，違背專業、良心，就是我們的衛福部，難怪到現在為止都測不出一件含有萊克多巴胺的進口美牛。他大嘆，把關人民健康的衛福部，是最不該分顏色的部會，民進黨的衛福部官員，卻成為民進黨第一線的政治攻防工具，真是人民的悲哀。

「這次事件衛福部真是丟臉，王必勝下台也只是剛好而已，一點也不冤枉他！」趙少康表示，私領域的事，或許可以輕放，但是罔顧人民的食安、棄守專業，王必勝已經沒資格當衛福部次長，不要再一次丟衛福部的臉。