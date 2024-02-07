行政院上火線說明瘦肉精風波　周玉蔻拍手讚：農曆年前的佳作

▲行政院召開「僅中市府提供同一樣品驗出西布特羅，清查食品鏈尚無風險」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者江采蓁／綜合報導

衛福部食藥署與台中市食安處7日證實台糖肉片檢體確實檢出含瘦肉精「西布特羅」，行政院下午召開記者會說明，強調「僅台中市府提供同一樣品驗出西布克羅」，將籌組專家小組，針對檢驗的檢體驗出西布特羅，有哪些可能性會發生。對此，媒體人周玉蔻在臉書表示，「行政院發言人的說明，落落大方，理和氣實，不失為農曆年前的佳作。再次替行政院拍拍手吧！」

周玉蔻表示，最近有兩件備受矚目的新聞議題，相關人士的回應不是充滿暴戾之氣，就是酸氣冲天，對於問題本身的理解或與民眾溝通，並没有太大幫助。

周玉蔻指出，第一，立法院的部份，國民黨團好大囗氣要求設立國會特偵組，及要求擁有行政院長與閣員人事任免權，這兩大訴求，涉及司法院權限及修憲；民進黨團認定國民黨故意來亂，痛批好幾次說是毀憲亂政。她直言，「雙方劍拔弩張好是嚇人。」而行政院長陳建仁今天被問到這個題目，穩穩回應，現在就是按著憲法原則來做事。

「平實的一句回話，輕中有重，不動氣卻點出關鍵。」周玉蔻認為，陳建仁言下沒說的是，憲法規定在前，要擴權、改變，就請國民黨提修憲案，「陳院長提升高度的回應，可以提供民進黨立院黨團參考，不是每件事情都要臉红脖子粗。」

針對台糖豬肉的瘦肉精爭議，周玉蔻直言，台中市政府手上的樣本，中央也驗出了少量，各界譁然，衛福部次長王必勝政治性色彩比較濃厚的發言，自然會被拿來酸言酸語批判；但行政院下午召開記者會的論述，以說理的語氣，定調此案非系統性、只是個案。

行政院說明，研判應屬單一個案而非系統性事件，至於發生原因，農業部與衛福部會同專家及各相關單位共同釐清實際原因；食品安全辦公室主任許輔也提到，總共330多件都是未檢出，只有台中這件極微量的單一檢體，行政院秉公處理，並未針對哪一縣市或案件有不一樣處理方式。

對此，周玉蔻大讚，詳細看行政院發言人的說明，落落大方，理和氣實，不失為農曆年前的佳作，「再次替行政院拍拍手吧。」