全聯、家樂福全面下架！台糖豬肉片驗出瘦肉精　賣場開放退貨

▲台糖安心豚梅花肉片，驗出瘦肉精西布特羅。（圖／記者許權毅攝）

記者林育綾／台北報導

台糖梅花豬肉片日前被台中市府驗出禁用瘦肉精「西布特羅」，台中市府和食藥署也進行複驗，今公布均檢出，但農業部研判為單一個案。針對民眾憂心是否買到相關產品，全聯表示，已將該品項「不論批號全下架」，但有疑慮仍可憑發票退貨；家樂福也表示，已預防性下架所有台糖冷藏豬肉與冷凍豬肉，目前販售豬肉均來自台灣且都檢驗合格。

全聯提到，全台門市從2月2日起，已將該支品項該支批號商品下架，而2月3日起該品項「不論批號全下架」，並配合衛生單位抽查釐清，目前並未再販售；不過消費者若對該產品有疑慮，可憑原交易完整發票，至當時購物的分店，全聯會全力協助辦理退貨。

家樂福表示，日前上架的台糖肉品皆檢驗合格，並非同批號商品，但已於2月4日自主預防性下架台糖冷藏與冷凍豬肉商品。目前家樂福販售的生鮮冷藏豬肉來自台灣，檢驗皆合格，而且包裝皆有可回溯區塊鏈提供查詢，讓顧客可透過QR Code掃描，了解所購買豬肉商品從生產的產地、水源、飼料、健康狀況、電宰、配送等，提供顧客安心的豬肉商品。

有關台糖豬肉片遭檢出瘦肉精事件，台中市府在2日公布，台糖梅花肉片驗出禁用瘦肉精「西布特羅」，後續台中市府與衛福部啟動雙軌複驗，今7日雙方均公布檢出西布特羅，食藥署檢出西布特羅0.001ppm，台中市衛生局則檢出0.002ppm。

不過，農業部也擴大檢驗台糖及肉品市場樣品298件，今日公布皆未檢出含瘦肉精西布特羅，目前只有1包檢出，因此農業部研判是單一個案，並非系統性事件。