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除夕年夜飯眉角多！專家曝「這3道菜」上桌　當心衰事連連

除夕圍爐的日子將近，年菜除了味道不能馬虎，還有許多眉角要注意。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲除夕圍爐的日子將近，年菜除了味道不能馬虎，還有許多眉角要注意。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖、文／CTWANT

再過3天就是家家戶戶團圓除夕圍爐的日子，但年菜除了味道不能馬虎，其實還有許多眉角需要注意，民俗專家廖大乙說，今年是龍年，所以餐桌上最好有「龍」帶頭的5菜色，此外，還有3道菜千萬別上桌，以免影響整年運勢。

廖大乙說，年夜飯除了大家熟知的要有全雞與全魚佳餚，因「雞」與台語的「家」同音，吃全雞代表全家團圓和樂，魚則要有頭有尾，代表年年有餘。

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但今年是龍年，所以廖大乙也建議年菜中最好能準備「龍珠」，因為從天干地支、五行學說來看，2024甲辰年，其中甲為木，青色代表木，辰為龍，所以2024又稱「青龍年或木龍年」，因此可以準備龍珠，也就是魷魚或章魚的嘴巴，且龍珠須用大火炸過，即符合五行中「木生火」之意，可讓運勢有加乘效果，尤其今年犯太歲的龍、狗、牛、羊，還多了逢凶化吉的含意。

至於配料方面，廖大乙則建議要有芹菜、蔥、蒜、紅菜頭等4樣，取其諧音象徵新的一年可以更聰明、精打細算，進而心想事成，一整年都有好彩頭。

不過「芹菜」雖然象徵勤勞、勤快，但「花生芹菜炒魷魚」這道菜切記不要出現，因為代表會發（花）生被「炒魷魚」沒工作情況，此外意味著衰事連連讓人滿臉全豆花的麻婆豆腐及山蘇（三輸，做什麼都輸）等在諧音上不吉利的菜色，建議千萬都別上桌，才不會影響運勢。

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