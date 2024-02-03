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新化年貨大街登場　黃偉哲歡迎大家來買年貨、逛老街、抽大獎

▲台南新化年貨大街3日正式開幕，台南市長黃偉哲在經發局長林榮川的陪同下來到現場，與市民一同體驗採買年貨的樂趣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南新化年貨大街3日正式開幕，台南市長黃偉哲在經發局長林榮川的陪同下來到現場，與市民一同體驗採買年貨的樂趣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南新化年貨大街3日正式開幕，台南市長黃偉哲在經發局長林榮川的陪同下來到現場，與市民一同體驗採買年貨的樂趣，不僅在現場發送新年紅包，更抽出黃金龍得獎者，為今日活動掀起最高潮。

▲台南新化年貨大街3日正式開幕，台南市長黃偉哲在經發局長林榮川的陪同下來到現場，與市民一同體驗採買年貨的樂趣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，今年新化年貨大街攤位創新高，所賣的商品都經過食安檢驗，品質好，價格又公道，來新化採買年貨包準消費者滿意。

迎接農曆春節，2024新化年貨大街從2月2日至2月7日於新化老街熱鬧舉行，本次共設有150個攤位，提供南北貨、伴手禮、農特產品、美食小吃等，中午12點，現場就開始湧入逛街人潮，許多父母也帶著小孩一同前來採買年貨，立委林俊憲、陳亭妃、林宜瑾，市議員林志展、陳碧玉、黃肇輝、余柷青、李偉智也都一同前來共襄盛舉。

黃偉哲表示，新化年貨大街已是台南市春節代表的活動之一，今年年貨大街攤位最多，不只好逛、好買，更有好康，而且每攤所販售的商品也都經過檢驗，健康衛生，大家可以安心購買。

黃偉哲也強調，來新貨大街消費的民眾不僅能參加活動抽獎，更能同時登錄台南購物節，再抽一次大獎，一舉兩得，歡迎大家把握時間，踴躍購買。

▲台南新化年貨大街3日正式開幕，台南市長黃偉哲在經發局長林榮川的陪同下來到現場，與市民一同體驗採買年貨的樂趣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經發局表示，新化年貨大街自101年開辦以來邁入第13年，除了採買年貨，滿額禮品與摸彩活動也是新化年貨大街的重頭戲，今年獎項規劃有有電動機車、iphone、ipad、65吋電視等，另購物滿百元即送兌換券1張，集滿2張兌換券送摸彩券1張，集滿3張兌換券送彩繪燈籠組。

▲台南新化年貨大街3日正式開幕，台南市長黃偉哲在經發局長林榮川的陪同下來到現場，與市民一同體驗採買年貨的樂趣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外在表演藝術方面，則是邀請金曲最佳演唱組南方二重唱、超級紅人榜余凱揚、網紅黃小玫、瀚昱Thomas等，還有二泉胡琴藝術中心、新化國小戰鼓隊&扯鈴隊、鳳鳴齋國樂團等18場在地社團表演，以及台灣阿周、幾霸昏、翊翔老爹音樂坊、Axel及兔兔、氣球DJ周、NB火舞等街頭藝人24場次分時段展演，各位朋友千萬不要錯過。

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