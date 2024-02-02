南科潛力增值區　「聽心苑2」台南新化動土

▲新建案「聽心苑2」在長磯建設總經理黃璞（前排右）等人主持下動土。（圖／業者提供，下同）

記者林東良／台南報導



2026年南科3期即將完成擴建，預估創造390億年產值，近年來已帶動新市、善化房價高漲7成以上，讓購屋族望之卻步，鄰近的新化區由於交通便利及房價優勢等，許多購屋族看好未來增值潛力，成為潛力增值區，其中新建案「聽心苑2」2日動土，將成為新化買房新指標。

近年南科高速發展，新市、善化的新建案，每坪房價已從先前的1、2字頭，搖身一變站穩3字頭，對首購族來說負擔頗大，紛紛轉往高CP值的新化區購屋，長磯建設貼近市場需求，陸續在新化開發新住宅，前3期已熱銷一空，現推出新建案第4期「聽心苑2」，2日在總經理黃璞主持下舉行動土儀式，預計2025年底完工落成。



總經理黃璞表示，新化是北外環第一站，15分鐘就能到達南科，東行7分鐘直上國道3號，接軌國道8號新化系統交流道，高速串聯四面八方，來往南科與都會都相當方便，未來還有捷運深綠線規劃經過，極具增值潛力。

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此外，對首購族或因新生兒而有換房需求的家庭來說，新化學區完整，親子休憩娛樂的地點也相當充足，如新化中興林場、第一座水庫虎頭埤、楊逵文學紀念館等，該區更有全台最美國際級新化果菜市場、新化老街商圈等，生活機能便利完善。





「聽心苑2」突破傳統風格，透過曲面弧度與玻璃帷幕設計，汲光入室，強調回歸自然的美學寓所，由紐約、英國、台灣三地的頂尖設計團隊，首度攜手合作，公設設計由英國的Whiteground 白本設計操刀，建築設計則交給台中技聯組工程顧問團隊聯手規劃，燈光設計由畢業於紐約parsons設計學院的OuDe light偶得設計師完成，景觀設計則由大師級的太研規劃設計。

「聽心苑2」位於新化區民治路，為12層大樓，一層兩戶，每戶均規劃3房且配置戶戶平面車位，坪數35-36坪，限量22戶，詳情上官網（https://www.changji.com.tw/）查詢。