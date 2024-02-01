重要節日勤務首日市長主持勤教　黃偉哲：強力打擊詐欺建立無毒宜居城市

▲台南市長黃偉哲親自主持全市同步擴大臨檢勤前教育會議，並在市警局長廖宗山及守望相助大隊大隊長宋俊明陪同，前往慰問守望相助隊及執行路檢勤務的員警，並致贈慰問金及慰問品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為貫徹「讓市民安心、快樂過春節」之決心，台南市長黃偉哲1日晚上親自主持全市同步擴大臨檢勤前教育會議，聽取市警局工作簡報並視察出勤狀況，會後由市警局局長廖宗山及守望相助大隊大隊長宋俊明陪同，前往慰問永康區新樹里守望相助隊及執行路檢勤務的員警，並致贈慰問金及慰問品。

會中黃偉哲市長對於剛結束的總統副總統及立法委員選舉，以及耶誕、跨年活動，警察局投入了所有警、民力進行各項安維工作警衛部署，任務均能圓滿達成，表現值得肯定。

黃偉哲市長亦期許所有參與維護治安的單位，對於為期15天的「加強重要節日安全維護工作」落實執行，三大工作主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」均很重要，特別今年著重在「清樓打詐、安居緝毒」，運用科技執法，透過大數據分析，並積極整合第三方警政及民間力量，為大臺南地區的治安、交通做好把關，打造最適合居住的城市環境，讓每位市民安心、快樂迎接新的一年。

這次春節期間，適逢台南400及臺灣燈會，再加上鹽水蜂炮、月津港燈節、龍崎空山祭等知名民俗藝術活動，預期民眾返鄉團圓、出遊走春、拜廟祈福等人潮、車潮將較往年大增，期勉全體警察同仁發揮團隊精神，除了配合市府施政外，更應結合義警、義交、民防、巡守、志工等民間5力，全力為臺南市一同打拼，讓臺南不僅有美食美景，更有安全安心的好生活。

黃偉哲市長在市警局長廖宗山及守望相助大隊長宋俊明陪同下，前往新樹里活動中心慰問守望相助隊執勤民力，並致贈慰問金及慰問品，以感謝每一位隊員長期支持警察，默默為臺南這塊土地無私的奉獻。

最後由市警局長廖宗長代表黃偉哲市長來到永康區永大路、大灣東路與崑大路口慰勉執行路檢勤務警察人員，感謝警察人員在台南市重要路段取締酒後駕車、盤查可疑車輛及查察不法危安物品等，維護市民生命財產安全。