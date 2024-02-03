平安龍總來　南消四大隊新化年貨大街防災宣導

▲南消四大隊新化消防分隊，在新化年貨大街，加強對來往民眾宣導災害的認識和應變，並提醒民眾用火用電的安全，以降低火災發生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南新化年貨大街3日適逢開幕後第1個週末，採買人潮爆棚，整天都非常熱鬧，逛街、辦年貨人潮遍布老中青，年輕學生也不少，南消四大隊新化消防分隊抓緊時機，出動警、義消兄弟以及婦宣姊妹，加強對來往民眾宣導災害的認識和應變，提醒民眾用火用電的安全，以降低火災發生。

新化分隊可愛造型玩偶一現身，立刻引起民眾目光，「好可愛喔，我要拍照」，可愛玩偶不僅吸引小朋友目光，連來採買年貨的婆婆媽媽、攤販老闆也都直呼「可愛度爆表」，成功吸引注意力。

這次宣導除了加強宣導家中應自行安裝住宅用火災警報器，也針對居家用火用電安全、防範一氧化碳、爐火烹調安全及爆竹煙火安全等防火觀念進行宣導，透過宣導期望民眾在年前除舊佈新大掃除時，重新檢視家中居家防火安全，例如:老舊電器電線汰換、插座髒污清潔、排油煙機除汙等，民眾應留意居家防火安全，避免憾事發生。

第四大隊大隊長蔡國保表示，受到大陸冷團及鋒面影響，導致冬季寒冷、潮濕，民眾常因使用燃氣熱水器不當而造成一氧化碳中毒事件頻傳，加上寒流發威，天冷猝死及急性心肌梗塞個案也增加，所以利用踩街時，沿路發送傳單與海報展示放防火宣導警語，趁機向民眾宣導家庭防火安全觀念，以及如何自救救人，以保障生命財產安全。

消防局長李明峯亦表示，民眾平時應該要建立防火防災常識，一遇到災害，必須要冷靜因應，建立正確防災觀念，並將防災知識、觀念帶入家庭擴大深根，成為人人必備知識，在此年關到來之際，希望能藉由本次活動，達到落實災害預防目的，並期盼所有民眾都能平安過好年。