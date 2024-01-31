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日本水戶市高橋靖市長拜會黃偉哲　盼透過締盟深化雙方交流

▲日本茨城縣水戶市高橋靖市長一行，31日台南市政府拜會黃偉哲市長，新聞及國際關係處蘇恩恩處長也一同與會出席歡迎交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲日本茨城縣水戶市高橋靖市長一行，31日台南市政府拜會黃偉哲市長，新聞及國際關係處蘇恩恩處長也一同與會出席歡迎交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本茨城縣水戶市高橋靖市長一行，31日台南市政府拜會黃偉哲市長，新聞及國際關係處蘇恩恩處長也一同與會出席歡迎貴賓，台南近來與日本茨城縣交流密切，高橋靖市長一直盼兩市能締盟，今親自造訪台南與黃偉哲市長討論雙方交流及締盟細節，預計於2024年完成締盟。

▲日本茨城縣水戶市高橋靖市長一行，31日台南市政府拜會黃偉哲市長，新聞及國際關係處蘇恩恩處長也一同與會出席歡迎交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南跟日本水戶因飛虎將軍廟串起深厚的緣分，去年雙方在學生的躲避球交流上有目共睹，期盼透過接下來的締盟能擴大更多方面的交流，也盼將水戶市介紹給更多台南市民認識，更希望未來有機會實際造訪水戶市。今年恰逢台南400，將有台灣燈會、蘭展、日台交流高峰會等一系列活動，黃市長邀請貴賓一同再來台南共襄盛舉。

黃市長特別指出，台南在2016年2月經歷很嚴重的大地震，感謝當時高橋市長、袴塚孝雄議員造訪台南時，為地震捐款賑災，而對於今年初發生於日本能登半島的大地震，台南市以黃市長、邱議長為首發起募款，台日彼此關懷，期望災區居民能夠早日恢復正常生活，

▲日本茨城縣水戶市高橋靖市長一行，31日台南市政府拜會黃偉哲市長，新聞及國際關係處蘇恩恩處長也一同與會出席歡迎交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

高橋靖市長表示，感謝黃市長百忙之中的歡迎，很感謝去年台南市對於水戶市國小躲避球隊的歡迎，也衷心感謝台南市長、議長對於能登半島地震的援助。這次是睽違八年造訪台南，這兩天參訪市區，感受到台南是一座充滿活力城市。而今早到飛虎將軍廟參拜，了解到台南市民對於飛虎將軍的敬重，未來也希望介紹飛虎軍將給更多水戶市民認識。

日本水戶市三年前開始採用台灣的香蕉作為學校營養午餐，大受好評，今年將再引進台灣鳳梨，非常希望透過締盟之後，未來可以專門採用台南高品質的鳳梨與芒果，也希望未來除了躲避球交流，更能有其他運動間的交流。

▲日本茨城縣水戶市高橋靖市長一行，31日台南市政府拜會黃偉哲市長，新聞及國際關係處蘇恩恩處長也一同與會出席歡迎交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

水戶市位於日本茨城縣中部，人口約26萬人，為茨城縣廳所在地。水戶市為水戶德川家的發源地，以水戶黃門而聞名。該市並擁有以賞梅著名的日本三大名園之一「偕樂園」及特產「水戶納豆」。水戶市因其為飛虎將軍廟祭祀主神「杉浦茂峰(Sugiura Shigemine)」的故鄉而開啟與台南的交流。

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