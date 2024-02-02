台南市外勤記者學會理監事、顧問授證　黃偉哲：讓新聞更透明

▲台南市外勤記者學會第17屆理監事、菁英顧問授證典禮暨年度尾牙餐敘，2日在安平福爾摩沙酒店舉行，市長黃偉哲授證給新任理監事。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市外勤記者學會第17屆理監事、菁英顧問授證典禮暨年度尾牙餐敘，2日在安平福爾摩沙酒店舉行，市長黃偉哲授證給新任理監事，並感謝媒體終年辛苦付出，提供社會大眾更透明、更流通的新聞資訊，也預祝與會者龍年平安喜樂。

台南市外勤記者學會由中華日報執行副總編輯姚正玉連任理事長，新任理監事名單：常務理事洪榮志、常務理事陳惠珍，理事鄭德政、羅啟浚、黃琮群、林盈庚、張育誠、陳錦奇、林怡孜、陳永祥、王俊忠、郭文吉、賴冠彰、林雪娟。常務監事謝進盛，監事趙傳安、林東良、何喬邦、趙家麟。

大力支持學會會務發展的菁英顧問群，均來自地方各界的傑出企業、社團、機構與個人，理事長姚正玉現場頒發聘書，包括菁英顧問群首席總顧問龍鋒企業董事長林玉柱、榮譽首席顧問府城廣播電台董事長康銀壽，副首席顧問三立貨櫃總經理黃泳仁。法律顧問查名邦事務所長查名邦。

菁英顧問：頑皮世界台南分公司執董張維銘、康橋飯店董事長許世煜、雲林同鄉會理事長施朝桂、台南市商業會理事長宋俊明、 無患子生技董事長王高榮、周氏蝦捲董事長周志峰、楷爾生醫集團總經理張楷棋、南鳳獅子會會長尤惠雅、東東餐飲集團董事長李日東、台灣首廟天壇董事長徐國潤、全台開基四鯤鯓龍山寺主委吳志祥、富聿建設董事長王守順、漾格爾醫美集團、台灣優化細胞發展協會創會理事長姜勝凱、清新福全企業集團總執行長趙啟宏、三三讀書會創會會長陳苡銜、德鍵企業董事長陳志斌、叡得教育訓練創辦人吳璨因，以及好帝一食品有限公司、奇美實業等。



台南市外勤記者學會第17屆理監事、菁英顧問授證典禮暨年度尾牙餐敘，2日中午在安平福爾摩沙酒店舉行，除了近百位會員與會出席外，各界代表也熱情參與盛會，包括市長黃偉哲、副市長趙卿惠及多位市府一級主管，地方跨黨派民意代表等。

理監事會討論新一年度的主要會務，將著重在兩方面：其一，舉辦講座，提學會員媒體工作相關的學習進修資訊，其二，舉辦健康休閒活動，希望會員在忙碌的工作之餘，也能兼顧健康與家庭活動。

黃偉哲親自為新任理監事授證，並代表市府感謝媒體界的付出，讓資訊流通更加透明，社會大眾有更多元、更優質的新聞資訊，他也預祝與會者在新的一年，平安喜樂、龍年行大運。