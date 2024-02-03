佛祖請吃飯扶弱濟貧圍爐活動　台南左鎮噶瑪噶居寺千人與會

▲「佛祖請吃飯扶弱濟貧」關懷弱勢寒冬送暖圍爐活動，在台南市左鎮噶瑪噶居寺入口戶外停車場席開百桌，共約1000人參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歲末送玉兔迎金龍，新冠疫情期間停辦的「佛祖請吃飯扶弱濟貧」關懷弱勢寒冬送暖圍爐活動，今年重新恢復舉辦，3日中午在台南市左鎮噶瑪噶居寺入口戶外停車場席開百桌，約1000人參與，盛況空前。

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圍爐除邀請街友，也擴大納入左鎮、玉井、楠西、南化區等偏遠山區低收入戶家庭與弱勢邊緣戶、腦性麻痺、脊髓損傷、聽、語障等身心障礙弱勢者及陪同照顧人員，共計約1000人參與，連結各界慈悲與善心，為台南地區弱勢族群帶來溫煦如日的身心饗宴。

每逢歲暮迎春之際，左鎮噶居寺均會依噶居傳統舉辦「護國息災瑪哈噶拉祈福大法會」，2023年法會預定2月1日起至9日盛大舉行9天，祈求國泰民安及兩岸和平、台灣長治久安、新冠疫情早日平息；除夕當天並舉行除障多瑪大火供，清淨過去一年與來年的厄運及障礙，儀杖隊伍聲勢威嚇，旂旛飄揚，國內罕見。

佛祖請吃飯活動由台南左鎮噶瑪噶居寺主辦，市府社會局及左鎮、玉井、楠西、南化區公所、噶瑪寺戒癮協進會、台灣噶瑪噶居協進會、噶瑪寺台南瑪爾巴、台北祖菩、高雄那洛巴道場等單位協辦；今年設席於噶居寺入口戶外停車場，是噶居寺中元普度地點，冥陽兩利吉祥地，符合開辦「佛祖請吃飯」活動初衷，讓弱勢朋友能與佛陀更親近、與佛法結緣更深。

左鎮噶居寺透過社會局及左鎮、玉井、楠西、南化公所邀低收入戶，以及街友、腦性麻痺、脊髓損傷、聽障、瘖啞語障者弱勢團體共同參與，當天除有豐盛美味饗宴外，也邀請街頭藝人及藝文團體演出，受邀前來的弱勢朋友每人並發送一千元的福田關懷金及無患子產品之結緣伴手禮，展現溫暖關懷。

洛本天津仁波切表示，近年世界各地地震、海嘯、水患等災難頻傳，引發社會動盪，人心不安，加上連續幾年新冠疫情衝擊各產業，也嚴重影響民生與經濟，弱勢朋友生活更為辛苦，慈善與社福單位募款難度也增加，但越是艱困環境，就越要堅持行菩薩道。

洛本天津仁波切指出，佛祖請吃飯活動多年舉辦下來，已成為街友心中的信仰支柱，疫情停辦期間，常有街友反應希望能快點恢復，因為每年的佛祖請吃飯活動不僅只是給予一頓飯，而是給予一個期待與希望，象徵每位受邀者都受佛祖庇佑，不受飢寒之苦，種下解脫得度的因緣，也透過寒冬圍爐傳達知足、惜福與知恩觀念，一餐甘露飯猶如一粒希望的種籽，讓弱勢族群感受到社會溫暖，有時就能改變一個人的人生，也希望一燈傳百千燈，照亮一切生命。