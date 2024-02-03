　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

佛祖請吃飯扶弱濟貧圍爐活動　台南左鎮噶瑪噶居寺千人與會

▲「佛祖請吃飯扶弱濟貧」關懷弱勢寒冬送暖圍爐活動，在台南市左鎮噶瑪噶居寺入口戶外停車場席開百桌，共約1000人參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「佛祖請吃飯扶弱濟貧」關懷弱勢寒冬送暖圍爐活動，在台南市左鎮噶瑪噶居寺入口戶外停車場席開百桌，共約1000人參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歲末送玉兔迎金龍，新冠疫情期間停辦的「佛祖請吃飯扶弱濟貧」關懷弱勢寒冬送暖圍爐活動，今年重新恢復舉辦，3日中午在台南市左鎮噶瑪噶居寺入口戶外停車場席開百桌，約1000人參與，盛況空前。

▲「佛祖請吃飯扶弱濟貧」關懷弱勢寒冬送暖圍爐活動，在台南市左鎮噶瑪噶居寺入口戶外停車場席開百桌，共約1000人參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

圍爐除邀請街友，也擴大納入左鎮、玉井、楠西、南化區等偏遠山區低收入戶家庭與弱勢邊緣戶、腦性麻痺、脊髓損傷、聽、語障等身心障礙弱勢者及陪同照顧人員，共計約1000人參與，連結各界慈悲與善心，為台南地區弱勢族群帶來溫煦如日的身心饗宴。

▲「佛祖請吃飯扶弱濟貧」關懷弱勢寒冬送暖圍爐活動，在台南市左鎮噶瑪噶居寺入口戶外停車場席開百桌，共約1000人參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每逢歲暮迎春之際，左鎮噶居寺均會依噶居傳統舉辦「護國息災瑪哈噶拉祈福大法會」，2023年法會預定2月1日起至9日盛大舉行9天，祈求國泰民安及兩岸和平、台灣長治久安、新冠疫情早日平息；除夕當天並舉行除障多瑪大火供，清淨過去一年與來年的厄運及障礙，儀杖隊伍聲勢威嚇，旂旛飄揚，國內罕見。

▲「佛祖請吃飯扶弱濟貧」關懷弱勢寒冬送暖圍爐活動，在台南市左鎮噶瑪噶居寺入口戶外停車場席開百桌，共約1000人參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

　佛祖請吃飯活動由台南左鎮噶瑪噶居寺主辦，市府社會局及左鎮、玉井、楠西、南化區公所、噶瑪寺戒癮協進會、台灣噶瑪噶居協進會、噶瑪寺台南瑪爾巴、台北祖菩、高雄那洛巴道場等單位協辦；今年設席於噶居寺入口戶外停車場，是噶居寺中元普度地點，冥陽兩利吉祥地，符合開辦「佛祖請吃飯」活動初衷，讓弱勢朋友能與佛陀更親近、與佛法結緣更深。

▲「佛祖請吃飯扶弱濟貧」關懷弱勢寒冬送暖圍爐活動，在台南市左鎮噶瑪噶居寺入口戶外停車場席開百桌，共約1000人參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

　左鎮噶居寺透過社會局及左鎮、玉井、楠西、南化公所邀低收入戶，以及街友、腦性麻痺、脊髓損傷、聽障、瘖啞語障者弱勢團體共同參與，當天除有豐盛美味饗宴外，也邀請街頭藝人及藝文團體演出，受邀前來的弱勢朋友每人並發送一千元的福田關懷金及無患子產品之結緣伴手禮，展現溫暖關懷。

▲「佛祖請吃飯扶弱濟貧」關懷弱勢寒冬送暖圍爐活動，在台南市左鎮噶瑪噶居寺入口戶外停車場席開百桌，共約1000人參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

洛本天津仁波切表示，近年世界各地地震、海嘯、水患等災難頻傳，引發社會動盪，人心不安，加上連續幾年新冠疫情衝擊各產業，也嚴重影響民生與經濟，弱勢朋友生活更為辛苦，慈善與社福單位募款難度也增加，但越是艱困環境，就越要堅持行菩薩道。

洛本天津仁波切指出，佛祖請吃飯活動多年舉辦下來，已成為街友心中的信仰支柱，疫情停辦期間，常有街友反應希望能快點恢復，因為每年的佛祖請吃飯活動不僅只是給予一頓飯，而是給予一個期待與希望，象徵每位受邀者都受佛祖庇佑，不受飢寒之苦，種下解脫得度的因緣，也透過寒冬圍爐傳達知足、惜福與知恩觀念，一餐甘露飯猶如一粒希望的種籽，讓弱勢族群感受到社會溫暖，有時就能改變一個人的人生，也希望一燈傳百千燈，照亮一切生命。

ET快訊
游詩璟泡湯完被「強制植入胚胎」懷孕！　網看傻：劇情太變態
彰化60年肉圓店最後一天　湧百公尺人龍
張善政國道出車禍　現場畫面曝！
張善政國道出車禍　民眾湧臉書關心
快訊／被白營點名「民進黨說客」　林煜喆發聲
大咖AV女神戰2台男！　爆乳OL裝現身
快訊／巴黎車站爆「持刀砍人」！　男朝人群狂刺
快訊／饒河夜市旁死亡車禍　聯結車輾斃騎士

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友哀沒錢「日本機+酒女友付」！她看手機抓包：錢都給日本女人

372公斤含瘦肉精肉品全數下架！　中市府衛生局加強稽查力度

因應國產豬肉檢出瘦肉精　台東衛生局稽查結果曝光

高雄大同醫院溫柔生產喜迎第100位「混血大同寶寶」

台糖安心豚梅花肉驗出瘦肉精　彰化清查90家大賣場...結果出爐

彰化「60年肉圓南」明熄燈！湧百公尺人龍　網嘆：隱藏菜單少一家

飛機餐吃不飽「可以拿第2份嗎？」釣出空姐解答　1狀況可以

最美議員籲捐血「北半球快掉出來」！網暈求輸血：鼻血流光了

佛祖請吃飯扶弱濟貧圍爐活動　台南左鎮噶瑪噶居寺千人與會

台糖國產豬含瘦肉精「2730包全售出」！銷往3通路、南部縣市為主

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

韓國瑜上班首日不見人影　理由：安排其他拜訪行程

名車裝「電動窗簾」遮車牌　紅斑馬國5一路攔截開罰！

只要一張紙塞衣服裡！　機車族簡單防風保暖法

裕隆假球案10球員起訴　柯旻豪狼狽上手銬+腳鐐

驚悚瞬間曝！老夫妻牽手過馬路　見左轉客運急跑避遭輾…1死1截肢

男友哀沒錢「日本機+酒女友付」！她看手機抓包：錢都給日本女人

372公斤含瘦肉精肉品全數下架！　中市府衛生局加強稽查力度

因應國產豬肉檢出瘦肉精　台東衛生局稽查結果曝光

高雄大同醫院溫柔生產喜迎第100位「混血大同寶寶」

台糖安心豚梅花肉驗出瘦肉精　彰化清查90家大賣場...結果出爐

彰化「60年肉圓南」明熄燈！湧百公尺人龍　網嘆：隱藏菜單少一家

飛機餐吃不飽「可以拿第2份嗎？」釣出空姐解答　1狀況可以

最美議員籲捐血「北半球快掉出來」！網暈求輸血：鼻血流光了

佛祖請吃飯扶弱濟貧圍爐活動　台南左鎮噶瑪噶居寺千人與會

台糖國產豬含瘦肉精「2730包全售出」！銷往3通路、南部縣市為主

消水腫超管用！范文芳傳授「簡單4招」讓你變成小V臉

為達目的不擇手段　阿龐跳河了！

立春補運好年冬　桃園景福宮：過年補春運延長服務

男友哀沒錢「日本機+酒女友付」！她看手機抓包：錢都給日本女人

宜居桃園再添喜訊　八德三號社宅歡喜入厝

周天成34分鐘橫掃荷蘭好手　強勢挺進泰國大師賽冠軍戰

《蜘蛛夫人》達珂塔強生化身超英女飆仔　嗆聲技術超越湯姆克魯斯

372公斤含瘦肉精肉品全數下架！　中市府衛生局加強稽查力度

快訊／林書豪缺陣國王好慘！　夢想家主場21分大勝終止5連敗

女賊開BMW！西塭仔漁港狂偷烏魚子+魚蝦　漁民損失2萬元嘆年難過

阿金睡前要主人伺候「喬枕頭」　位置對了秒倒下！網笑：躺很大力

生活熱門新聞

大掃除9物品必丟　專家示警：財運衰敗

女騎士胸前僅穿3條線被開單　釣出本尊

老闆突送烏魚子禮盒！菜鳥聽原因傻眼了

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

4生肖「財神附身」！

命理老師預言「游錫堃，勝」　翻車後回應了

限定2天！台灣虎航機票下殺799元起　下周一10時開搶

今送神清屯「1禁忌」注意　小心好運倒光

今年首道春雷要來了！下周一鋒面殺到　專家：嘉義以北有劇烈對流

搭飛機前量體重！華航也啟動了　部分航班抽樣量測

3生肖年前靠抽獎、年終發大財

強對流要來了！明入夜變天「雨襲半個台灣」　春節前全台雨中急凍

巧連智曝過年紅包行情「小孩600元」

提前準備送灶神、送太歲撇步　越早迎福氣

更多熱門

相關新聞

《人間條件八》台南壓軸最終站

《人間條件八》台南壓軸最終站

吳念真最新作品《人間條件八－凡人歌》是「人間條件」系列首度挑戰全喜劇，台南嘻哈囝青蛙首度挑戰舞台劇就上手，2/24-25《人間條件八－凡人歌》台南壓軸最終站，揪大家一起來台南府城享受美食，進劇場看好戲！

台南慣竊偷東西做網拍！2個月收入40萬

台南慣竊偷東西做網拍！2個月收入40萬

醬油廠董座淫孫婿　壓女經理喊：強暴妳

醬油廠董座淫孫婿　壓女經理喊：強暴妳

四川各地啟動春節前送暖台胞聯誼活動 深化民間經濟文化交流

四川各地啟動春節前送暖台胞聯誼活動 深化民間經濟文化交流

「明月清風‧龍騰如虹」明清古物瓷器公益聯展

「明月清風‧龍騰如虹」明清古物瓷器公益聯展

關鍵字：

佛祖吃飯扶弱濟貧圍爐台南噶瑪噶居寺

讀者迴響

熱門新聞

林進阿嬤1月就過世！家中痛哭畫面曝光

大掃除9物品必丟　專家示警：財運衰敗

26歲女醉後狂飆畫面曝　騎士遭撞噴飛50公尺慘死

涉洩偵查秘密給詐團　北院收押3律師

快訊／林進阿嬤辭世享耆壽92歲！

男女「活春宮」！激戰聲響徹全區

女騎士胸前僅穿3條線被開單　釣出本尊

童星王欣逸殺人　最高檢列10大重刑外逃要犯

快訊／張善政國道出車禍！妻子受傷緊急送醫

史上壽命最短陸劇！《致命遊戲》光速上架光速下架

老闆突送烏魚子禮盒！菜鳥聽原因傻眼了

即／張善政車禍安全氣囊全爆開　妻子胸悶送醫

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

「外國人專業戶」河國榮輕生亡

快訊／《洛基》男星去世　享壽76歲

更多

最夯影音

更多
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆
年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面