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《人間條件八》全台狂掃3萬席次　台南壓軸最終站

▲吳念真、吳定謙、青蛙在台南宣傳人間條件八-凡人歌。（綠光創藝提供，下同）

▲吳念真、吳定謙、青蛙在台南宣傳人間條件八-凡人歌。（綠光創藝提供，下同）

記者林東良／台南報導

吳念真最新作品《人間條件八－凡人歌》是「人間條件」系列首度挑戰全喜劇，台南嘻哈囝青蛙首度挑戰舞台劇就上手，2/24-25《人間條件八－凡人歌》台南壓軸最終站，揪大家一起來台南府城享受美食，進劇場看好戲！

《人間條件八－凡人歌》2023年9月開賣以來、多次加演全台票房皆秒殺，截至目前全台已狂掃3萬席次，2024年2/24-25將在台南壓軸演出，吳念真表示：「很久沒來台南演出，總覺得少了什麼事！」，綠光劇團與觀眾一起在劇場度過元宵節迎新春，最後一點票數，還沒買到票的觀眾一定要把握最後搶票機會！青蛙也很期待，直說這次要在台南演出，有一種光榮回鄉的感覺！

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▲吳念真、吳定謙、青蛙在台南宣傳人間條件八-凡人歌。（綠光創藝提供，下同）

「人間條件」系列首度挑戰全喜劇，融入現代社會常見的二婚、中年負債、老年心理健康議題，以退休老人為主角打造幽默逗趣的拼裝家庭。聊到本劇，現年七十一歲的吳念真說：「都說人生七十古來稀，現在是人生七十才開始。許多不老老人在現實社會、家庭或職場其實已經失去實際存在意義，然而他們心裡都還是有希望被尊重、被聆聽、被需要的期待。」觀眾直言劇情道出老年人心聲。

▲吳念真、吳定謙、青蛙在台南宣傳人間條件八-凡人歌。（綠光創藝提供，下同）

第一次加入就愛上劇場表演，新生代超人氣饒舌歌手青蛙來自台南，目前高三正在準備申請大學，因為加入了《人間條件八－凡人歌》劇組愛上劇場表演，未來也希望就讀表演藝術相關科系。這次他在劇中扮演一位叛逆的國中生 廖仁凱，創作的Rap音樂貫穿《人間條件八－凡人歌》關鍵段落，幽默犀利的歌詞，一針見血呈現家族成員間的複雜感情。吳念真導演對他的演出讚譽有加：「對青蛙有創作者對創作者的尊敬，從他身上看到未來的希望！」一路看著青蛙排練並蛻變的執行導演吳定謙，直說他一邊要北上排練，同時要兼顧學業，對他超齡的表現十分肯定。

綠光劇團台南場演出，青蛙直言最期待就是在家鄉的「劇場便當」，除此之外還特別邀請自己學校老師來看戲，笑稱希望自己期末分數可以高一點！2/24-25《人間條件八－凡人歌》台南壓軸最終站，揪大家一起來台南府城享受美食，進劇場看好戲！

《人間條件八-凡人歌》2024/2/24-2/25將於臺南文化中心演藝廳演出，更多詳情請洽綠光劇團02-2395-6838，或上綠光劇團粉絲頁、兩廳院文化生活OPENTIX售票系統www.opentix.life。

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人間條件八狂掃台南壓軸

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