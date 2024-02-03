四川各地啟動春節前送暖台胞聯誼活動　深化民間經濟文化交流

▲四川各地在春節前陸續啟動送暖台胞相關活動。（圖／主辦方提供，下同）

記者魏有德／綜合報導

四川各地近期陸續啟動以台灣民眾為對象的新春走基層走訪慰問和聯誼活動，在2024春節前夕送上關懷。成都金牛區台聯等團體於1月16日率先舉行迎春聯誼會，台胞台屬及相關友人等60餘人齊聚；自貢市富順縣台辦組織1月26日走訪慰問17位台胞台屬；自貢市大安區台辦1月29日前往當地台灣民眾家中閒話家常。

不僅透過聯誼活動，金牛區台辦主任崔峰一行還前往鐘秉柔老先生家中，與長輩們圍坐一起，詢問生活情況和健康狀況，並送上新春慰問品。對此，鐘秉柔老先生表示，非常感謝對他們的關心和愛護，今後仍會鼓勵台灣親人來大陸走一走、看一看，為推動兩岸交流貢獻力量。

此外，自貢市富順縣台辦工作人員則是陸續走訪慰問居住在當地的17名台胞台屬，從工作、生活中交換意見，同時也提及台灣親人的情況，期待發揮親情鄉情優勢，與台灣親友多溝通聯繫，為促進兩岸經濟文化交流融合貢獻一己之力。

至於自貢市大安區台辦則走進龍井街廣華社區、三多寨鎮同春村等地慰問台胞台屬，傾聽對台辦工作的建議。區台辦相關人員向其表達感謝支持對台工作、盡心搭建兩岸溝通橋梁等，並鼓勵大家多宣傳大安天府旅遊名縣，誠邀更多的台灣親友前來旅遊、研學、就業、創業。