向台南400致敬　「明月清風‧龍騰如虹」明清古物瓷器公益聯展

▲台南市副市長葉澤山（中）等人出席向台南400致敬「明月清風‧龍騰如虹」明清古物瓷器公益聯展，楊春娥董事長展出明清家具文物一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

收藏家楊春娥，選定春節前夕，在吳園公會堂舉辦「明月清風‧龍騰如虹」明清古物瓷器公益雙聯展開幕，不但是為了向四世紀前的台南致敬，更希望發揮大愛精神，將珍貴古物瓷器化做實際心意、幫助更多的人。

「龍騰原虹」展場中的九谷燒瓷器，將全數捐給弱勢團體義賣，受到台南市副市長葉澤山等來賓肯定，楊春娥董事長強調期許這次聯展的意義，擴大傳達到社會的角落。

「明月清風‧龍騰如虹」明清古物瓷器公益聯展，2日下午2時於市定古蹟吳園藝文中心公會堂舉辦開幕茶會，分別在2個展覽室陳列「明清年代珍貴古物」以及頂級「九谷燒」瓷器，公開展覽。

台南市副市長葉澤山、民政局專門委員賴青足、中西區長蔡佳甫、前台南市議會議長李全教、台南市警一分局長王子雄、消防局專門委員黃輝林、勞工局專門委員蔡旺庭、市議員曾培雅、市議員林冠維、市議員陳秋萍、國際獅子會300E1區第1副總監曾澎英、國際獅子會300D1區前總監陳双喜、前總監周榮家、國際蘭馨交流協會前總監蔡梅紅、國際蘭馨交流協會前總監譚令玫、藝人鳥來嬤、導演黃仲裕、台南市直轄市商業會理事長石村印及理事陳嘉屏、台南市南瀛卓越青工總會總會長許明治、安南區總頭寮工業區理事長吳國恩等出席。

策展人楊春娥是現任台灣高端塑膠成型－原虹企業集團董事長，2019年獲得「中華民國年度傑出企業金峰獎」，2023年獲得台大工業工程研究所傑出校友、18、19屆國際蘭馨交流協會理事長。

楊春娥董事長表示，展出的明清家具文物，包括明代的炸藥罐、清代的官服、日治時期的空襲警報器、光復後的電土燈、燒木炭的熨斗等1百多件，屬於台灣各個不同年代的文化，都是現在難得看到的珍品。藉由展覽讓民眾對台灣不同年代文物有更深層的認識。邀請大家在2月3日到28日早上10至下午5時，來吳園公會堂走春、看展、做公益。