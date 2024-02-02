新北遏止春節趁機哄抬　加強稽查九份私人停車場

▲新北市交通局會同瑞芳區公所和瑞芳警分局加強九份地區私人停車場聯合稽查。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節即將到來，新北市政府交通局今（2日）上午會同瑞芳區公所和瑞芳警分局加強九份地區私人停車場聯合稽查，針對停車場經營、停車費率標示、違規攬客進行蒐証及取締，一發現有違規情事，立即開罰，杜絕趁機哄抬停車費。

交通局停車管理科科長蔡柏坤表示，2日經勘查九份老街周邊交通狀況正常，整體行車順暢，各私人停車場均依規定標示收費標準及開立收據，未發現有違規情事。

▲新北市交通局籲請停車場業者遵守標示費率等相關規定。

蔡柏坤指出，九份是新北市聞名國際的觀光旅遊景點，往年春節假期更吸引大量遊客，為整頓九份停車秩序和維護民眾權益，交通局在九份老街周邊道路豎立標誌牌面，警示停車場業者應自律。

蔡柏坤也提醒民眾，發現停車場業者未清楚標示費率或收費不實，可撥打1999反映之外，連假期間，交通局將持續會同瑞芳警分局加強聯合稽查，也呼籲當地停車場業者確實遵循相關規定，一發現有違規情事，立即取締告發，絕不寬貸。

交通局並提醒農曆春節期間九份人潮眾多，籲請民眾多利用公車等大眾運輸工具，交通局已協請瑞芳警分局員警和義交疏導路口淨空，以維公車運行。