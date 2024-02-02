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遇校園攻擊「老師可出手阻止」！教育部最新規定曝　1情況免責

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部三方案強化校安，授權教師可阻止違法狀況且不會處罰。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

新北市國三生遭同學攻擊致死事件引發全台關注。教育部今（2日）與22縣市代表開會研商補強校安漏洞。會中提出三方案強化校園安全，包括外界最關心的維護教師管教權部分，增列教師「阻卻違法事由」，也就是在教師保障維持教學秩序和教育活動的必要管教行為，採取避免自己或他人的身體等緊急為難狀況時，不予處罰，和國人進行自我防衛類似。預計下周就會將管教辦法注意事項與操作手冊及範本發給各校，2月開始的新學期即可實施。

新北市國三生遭同學攻擊致死，引發各界批評聲浪。教團批評現行教師輔導管教辦法，對於學生攜帶危險物品到校的處理窒礙難行。教育部組成「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」工作小組，召開5次工作小組會議。今天再召開校園安全諮詢會第二次會議，擴大邀請校長、教師、學生、家長、兒少人權團體及22縣市政府教育局處代表與會。

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今天會中針對「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」修正內容、訂定「校園安全檢查操作手冊」及「強化高關懷學生過渡性中介教育措施，支援學校輔導個案學生」三大議題交換意見，並由教育部長潘文忠宣布結果。

在「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」修正部分，共有「維護教師管教權、保障學生相關權益、鏈結學校家庭及社政單位、強化校園安全檢查機制流程」等四大重點。

▲▼教部三方案強化校安，授權老師自我可阻止違法狀況且不處罰。（圖／記者許敏溶攝）

▲潘文忠（右二）表示，在緊急狀況下，老師為保護學生或自己，不會處罰。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠說明，在「維護教師管教權」，增列「阻卻違法事由」，保障教師維持教學秩序和教育活動的必要管教行為，以及採取避免自己或他人、身體等緊急危難，不予處罰。例如在教室內發現學生攻擊另一名學生或老師遭到學生攻擊，這次新增「阻卻違法事由」，在這種緊急狀況下，為避免師生受傷，老師可以將學生拉開或推開，若學生因此受傷，老師行為不與處罰，但若老師繼續攻擊學生，則已經超過自我防衛，仍會受到處罰。

此外，在「強化校園安全檢查機制流程」部分，明列學校得對有危害他人生命、身體之虞的特定身分學生，或發現、接獲通報學生有危害他人生命、身體之虞情形時，進行必要安全檢查，且檢查時可以不必全程錄影。

在「校園安全檢查操作手冊」部分，為保障學生權益，並使校園安全檢查機制更加明確，配合訂定「校園安全檢查操作手冊」，手冊內容包含四大部分：校園安全檢查規範訂定說明、校園安全檢查作業及流程、權益說明及注意項目、校園安全檢查設備及場所。

潘文忠表示，主要聚焦操作流程，分為前置作業、檢查前、檢查中及檢查後，製作校園安全檢查流程圖及各級學校訂定校園安全檢查規定範例，範例如「校園安全檢查學生權益說明書」、「校園安全檢查錄影資料調閱申請書」、「校園安全檢查實施流程紀錄」等，將提供各級學校參考運用。同時擬具教育部「(學校)校園安全檢查規定」範本，提供各校據以訂定相關規定，並將請各校結合每學期開學之友善校園週進行校園安全宣導，以強化各校處理緊急校園安全事件應變能力。

▲▼教部三方案強化校安，授權老師自我可阻止違法狀況且不處罰。（圖／教育部提供）

▲教部修正管教學生辦法，授權老師自我可阻止違法狀況且不處罰。（圖／教育部提供）※點圖放大

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