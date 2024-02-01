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防洪工作增添保障　新北更新9處重力閘門設備

▲新北更新9處重力閘門設備。（圖／新北市水利局提供）

▲新海重力閘門更換水封，提升水密性，防止河水入侵。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府水利局每年向中央爭取經費補助辦理重力閘門吊門機、控制盤、橡膠水封及閘門發電機等設備汰舊換新作業，因重力閘門大部分建置在戶外，歷經日曬雨打，更需著重檢查維護，此次更新14處重力閘門相關設備，經費約1900萬元，已於今年1月初完工，完成後重力閘門啟閉速度可加快約5分鐘，發電機運作供電也更穩定，讓防洪工作增添保障。

水利局長宋德仁表示，重力閘門位在市區雨水下水道與河川間的連通管道，具有擋水及排水功能，需視下水道與河川水位高低情形進行開啟或關閉，為掌管市區排水的重要設備，此次工程針對重力閘門使用年限已達20年或經評估後需要改善的設備進行更新，將大漢溪流域的板橋區新海抽水站、基隆河流域的汐止區五堵抽水站更新重力閘門吊門機與控制盤，新店區、五股區、三重區共更新8台發電機，在分秒必爭的時刻，不容許有任何一絲閃失，防汛視同作戰，一刻不得疏忽，隨時做好防災準備，保障市民生命財產安全。

▲新北更新9處重力閘門設備。（圖／新北市水利局提供）

▲新海抽水站更新3座重力閘門吊門機，啟閉速度可加快約5分鐘。

新海抽水站蔡站長說，新海重力閘門吊門機已使用超過20年，橡膠水封也因為彈性鬆弛及硬化更換多次，以前我與代操作廠商在颱風或豪雨期間操作閘門時，都會擔心設備因老舊突然故障要緊急處理，這一次終於更新站上3座重力閘門吊門機及橡膠水封，使安裝在重力閘門上新的水封，於操作時能確保河水不會從閘門與結構體縫隙滲漏進來，同時保持良好的水密性，對於防汛作業上的執行，更能降低災害的發生。

水利局表示，今年持續爭取經費約2000萬元辦理改善工程，目前辦理發包作業中，預計2024年3月開工，將進行泰山區、五股區、蘆洲區、三重區、新莊區及板橋區等9處重力閘門吊門機、橡膠水封、控制盤更新及土木結構修繕，定期汰舊換新防洪設備，可提升整體防洪能力。

▲新北更新9處重力閘門設備。（圖／新北市水利局提供）

▲世新三閘門更新發電機，進行吊裝作業中。

▲新北更新9處重力閘門設備。（圖／新北市水利局提供）

▲重力閘門控盤更換完成後進行測試，確認功能正常。

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