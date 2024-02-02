新北行動治理前進淡水　侯友宜承諾衝刺交通建設

▲新北行動治理前進淡水。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

傾聽民意不停歇！新北市長侯友宜今（2日）繼續行動治理行程，下午率市府團隊至淡水與里長座談。侯友宜表示，淡水區人口於近年不斷成長，代表淡水有顯著的改變，而當務之急就是打開交通瓶頸，全力衝刺。當前包括淡北道路、淡江大橋都已經如火如荼進行，未來再加上淡海輕軌藍海線，以及八里輕軌，將大幅改善淡水的交通問題。

侯友宜表示，解決淡水的塞車一直是市府努力的目標，淡水人期盼28年的淡北道路工程於2日上午開工；此外，連結淡水、八里的淡江大橋工程也正如火如荼進行中，預計於2025年底完工。期盼這兩項建設完成後，結合淡海輕軌紓解淡水、八里交通，並在淡海新市鎮二期開發規劃下，帶動經濟成長，讓淡水居民安心在地就學就養。

座談會中，侯友宜也提及財政收支劃分法的問題，新北市統籌分配款是六都中人均預算最低，期盼立委儘速提案修法，讓新北市有足夠的經費妥適運用，解決在地問題，讓中央地方攜手促進淡水地區發展。

今天會議上，里長們關注交通問題，提出主要幹道路面修繕、拓寬道路，及增設科技執法以確保交通安全等提案。同時針對各項基礎建設提出許多建議，包括淡水舊納骨塔後續之規劃，及提出完全中學、市場及圖書館之設立，污水下水道建設等新案，相關局處也一一給予具體回應。

民政局表示，淡水區自2019年開始辦理行動治理座談會以來，各里長提案反映共計150件，至今已解除列管128件，執行達成率85%，市府團隊將繼續秉持積極態度，傾聽里長、基層的意見，解決市民的大小問題。