揭「辭立委」早有結論　卓冠廷：游錫堃從不戀棧「權衡早放心裡」

▲游錫堃今天展現高度宣布將辭去立委職務。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

爭取連任立法院長失利的正國會精神領袖游錫堃今（1）宣布，自2月2日起辭去立法委員職務；基隆長庚醫院癌症中心主任王正旭將遞補進入國會。對此，正國會新北市議員卓冠廷透露，「游院長從來不是戀棧位置的人」，這個權衡早就被游放在心裡，但在票還沒有投出來之前，絕對不行表現出「接受結果」的樣子。

今天中午，在確定無緣連任立法院長第一時間，游錫堃即透過社群平台宣布，因個人生涯規劃，自2月2日起辭去立法委員職務，「任務結束，謝謝大家」。下午他參與副院長投票時，並未留步接受媒體聯訪，僅向媒體致意「謝謝」就在立委陳亭妃陪同下步入議場。

卓冠廷則透過臉書表示，謝謝游院長的承擔與傳承，投票前出現了不少游錫堃院長戀棧立法院長職務的聲音，也有許多戰友不理解，為何游院長去拜會民眾黨、以個人名義回應民眾黨的4點訴求？如果無法連任是不是應該請辭？是不是院長只想著自己卻犧牲大我？

卓冠廷表示，台灣是民主政治，國會就是台灣民主政治的縮影，國會3黨不過半，就是台灣有3個無法獨大的主要聲音。他說，「應盡的禮數，該有的格調，就要盡到，所有人都可以分析利弊、評估該不該合作或得出結論，所有人都可以公開預測結果，只有游錫堃不行，而且是絕對不行，在票都還沒投之前就表現出接受結果的樣子」。

卓冠廷說明，身為要角逐院長位置的那一個人，游錫堃就是必須展現捨我其誰的態度，去說服別人投給他，完成角逐國會龍頭的任務。

「游院長從來不是戀棧位置的人」，卓冠廷說，若投票結果不理想，與他當時答應列入不分區名單、角逐連任立法院長的目標不符，現在請辭了，也可以順勢鼓勵黨內新人加入國會，在投票前，這個權衡可以放在心裡，但這都不是游院長在還沒有戰到最後一刻之前該展現出來的姿態。

最後，卓冠廷表示，謝謝院長，在過去4年替國會外交打下輝煌成績，讓台灣在外交處境遭受打壓的情況之下，循民主之路締結世界友誼，如今已經盡過努力、承擔過罵聲，也決定傳承民主，為國會注入新血。