王世堅為游錫堃抱屈「對黨內部分人不以為然」　籲仍要跟白營合作

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（1日）進行正副院長選舉，國民黨立委韓國瑜確定當選，對此，民進黨立委王世堅發出長文表示，民眾黨再怎麼不好，再怎麼小，人家就是八席立委，帶著相當的民意支持，還是要試圖合作，難道扁政府時朝小野大沒有學到教訓嗎？不要再把藍白罵到一文不值。他也提到，游錫堃是創黨元老、為大家奮戰，生涯最後一仗這樣羞辱他，黨內有一小部分人，我王世堅非常不以為然。

王世堅表示，三黨不過半是既成事實，也是人民的選擇。現在賴清德擔任總統，我們民進黨本就當家不鬧事，院長選舉要國民黨起義來歸是不可能的事，唯一希望就是民眾黨這8席能夠來支持我們。第二輪投票即便白色投廢票，也等於是暗助國民黨勝選。即便如此，民眾黨再怎麼不好，再怎麼小，人家就是八席立委，帶著相當的民意支持。

王世堅認為，基於國家社稷，我們還是要協商與合作，目標只有一個—為了能夠成就國家大局，讓綠色執政能夠永續！想要實現人民所託，民進黨低頭一點，客氣地和民眾黨來協商，甚至拜託，我認為選民能接受。誠懇待人，我們的言行可能喚醒白營能夠棄暗投明來幫助民進黨，未嘗不可。

王世堅表示，關心政治的綠營朋友都清楚，過去在陳水扁政府時期，民進黨弱勢，立院經歷朝小野大，當時真的是一事無成；大的事情難成，想要充實國防，但潛艦一路拖了20年才好。難道沒有學到教訓，要再經歷一次嗎？執政黨的立法委員、立院黨團為了實現人民與國家有利的法案，應該把自己放小，能屈能伸。

王世堅也為游錫堃抱屈，王表示，游錫堃是創黨元老，也是民主前輩，在黨外時代，冒著被處理被關的年代，為了大家奮戰，結果在他生涯的最後一仗，這樣羞辱他，難道民進黨沒有肚量讓游院長先釋出這些善意嗎？為什麼要羞辱他？黨內有一小部分人，他們自以爲贏得了權柄，藉著媒體，透過節目，某個友台節目接連8個小時羞辱游錫堃，我王世堅非常不以為然。

王世堅表示，希望政黨之間的競爭，到2月1日後就轉為團結為台灣努力。不要再把藍白罵到一文不值，也希望對民進黨的批評要公允，「即便我們是深綠，或深藍，還是白色，都應該放下一切紛擾，讓我們的社會能夠休養生息。不管什麼政黨，都是人民一票一票選出來的，社會大眾希望看到的是國家和諧、政局穩定，帶著台灣人民前進！」