游錫堃選前對民眾黨釋善意挨罵　他曝背後考量：絕對不是戀棧的人

▲游錫堃爭取連任立法院長失利。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

立法院第11屆院長選舉結果出爐，由國民黨不分區立委韓國瑜當選，爭取連任的民進黨立委游錫堃惜敗，並宣布自明日起辭去立委職務。對此，民進黨新北市議員卓冠廷1日在臉書發文指出，投票前有許多人不理解游錫堃為何拜會民眾黨、以個人名義回應民眾黨訴求，但他要告訴大家游錫堃的考量，「游院長從來不是戀棧位置的人。」

卓冠廷指出，投票前出現了不少游錫堃戀棧立法院長職務的聲音，也有許多戰友不理解，為何游錫堃去拜會民眾黨、以個人名義回應民眾黨的四點訴求，如果無法連任是不是應該請辭？是不是院長只想著自己卻犧牲大我？

但卓冠廷強調，「游錫堃院長在今天之前，仍然是院長，也是民進黨團推薦出來角逐國會龍頭的人」，應盡的禮數，該有的格調，就要盡到，所有人都可以分析利弊、評估該不該合作或得出結論，所有人都可以公開預測結果，只有游錫堃不行，而且是絕對不行，在票都還沒投之前就表現出接受結果的樣子。

卓冠廷表示，身為要角逐院長位置的那一個人，他就是必須展現捨我其誰的態度，去說服別人投給他，完成角逐國會龍頭的任務，「他不是那一個投票前24小時才被推派出來，然後什麼都不做就要別人投他的角逐者。」

「游院長從來不是戀棧位置的人。」卓冠廷也提到，若投票結果不理想，與游錫堃當時答應列入不分區名單、角逐連任立法院長的目標不符，現在請辭了，也可以順勢鼓勵黨內新人加入國會；在投票前，這個權衡可以放在心裡，但這都不是游錫堃在還沒有戰到最後一刻之前該展現出來的姿態。

因此，卓冠廷強調，謝謝游院長，在過去四年替國會外交打下輝煌成績，讓台灣在外交處境遭受打壓的情況之下，循民主之路締結世界友誼，「如今，已經盡過努力，承擔過罵聲，也決定傳承民主，為國會注入新血。」