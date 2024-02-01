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韓國瑜當選立法院長　趙少康：盼藍白合作修憲「總統得票絕對多數」

▲▼ 趙少康接受媒體訪問 。（圖／趙少康辦公室提供）

▲中廣董事長趙少康。（圖／趙少康辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

對於國民黨立委韓國瑜今日經兩輪投票當選立法院長，中廣董事長趙少康1日提出五點訴求，期望藍白陣營共同推動修憲及修正「總統、副總統選舉罷免法」，候選人必須得票過半始得當選，否則必須經過第二輪投票，過半者勝出，避免產生民意基礎薄弱的少數總統。

趙少康今日在臉書發文表示，新國會今天報到，恭喜韓國瑜順利當選立法院長，開啟國會改革的序曲。既然沒有老立院的包袱，更不能辜負選民託付，必須展現新氣象，善盡監督行政機關的責任，更要竭力揭弊打貪、撥亂反正。

趙少康說，一如他原先預期，民眾黨做了最好的決定，經過兩輪投票，韓國瑜順利當選立法院長，國民黨一票都沒跑，可以視為新會期團結作戰的第一步，更是在野合作好的開端。此外，趙少康也指出，新國會凸顯民進黨總統當選人賴清德是少數總統、民進黨弱勢執政的現實，未來各項法案、預算案、人事案，必須真正謙卑傾聽民意，尊重在野黨意見，不能再繼續為所欲為、吃相難看。

趙少康表示，他要期許在野立委，背負新民意的期許，必須展現國會以及國政改革的決心與行動力，包括國會的聽證調查權、立委利益迴避規範等，都應該大力推動，讓陽光照進立法院。同時，他也要重申五點訴求，希望藍白共同推動：首先是修訂「預算法」，從嚴、具體規定「特別預算」的適用條件，以重建財政紀律並防止債留子孫；第二，訂定「兩岸協議監督條例」不再拖延，明確兩岸關係和交往的具體原則，免得亂扣帽子亂栽贓。

第三，趙少康指出，共同推動修憲及修正「總統、副總統選舉罷免法」，候選人必須得票過半始得當選，否則必須經過第二輪投票，過半者勝出，避免產生民意基礎薄弱的少數總統；第四，修正選罷法增列不在籍投票；第五，修正「核子反應器設施管制法」第6條，讓核一核二核三廠延役。

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