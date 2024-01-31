男發現妻子和「雙胞胎兄弟」睡過就懷孕　不知道誰才是兒子生父

▲男子意外發現妻子和兄弟外遇。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

國外一名32歲男子結婚多年後發現，28歲妻子婚前曾和他的同卵雙胞胎兄弟發生過性關係，而且不久後就懷孕結婚，讓他大受打擊，不知道兒子是不是自己的親生骨肉。

這名男子在國外論壇Reddit發文，他和雙胞胎兄弟雖然關係很親密，2人也很愛彼此競爭，從小到大從功課成績、體育表現到誰的女朋友比較漂亮都要比，但他從沒想過，自己的妻子也會被牽扯進來。

男子表示，當他在大學結識妻子時，對方原本是兄弟的朋友，他沒想太多就開始和妻子交往，同居5年後因為妻子懷孕所以決定結婚，沒想到妻子近來喝醉和他吵架時自爆，曾和雙胞胎兄弟發生性關係，不知道兒子真正的爸爸是誰。

男子表示，妻子的話讓他非常崩潰，因為他一直以為對方是真愛，現在他暫住在朋友家，妻子、兄弟與母親都拼命傳訊息給他，希望大家能夠好好談談，可是他完全不想，「我沒有勇氣，我不知道該怎麼辦，如果我去做DNA檢測，會發現兒子不是我的嗎？希望大家給我建議」。

有網友認為，不管妻子講的是不是氣話，總之無風不起浪，要男子做好妻子真的有外遇的心理準備。還有網友指出，由於男子與兄弟是同卵雙胞胎，所以即使做DNA檢測也不一定能檢測出誰是生父，與其糾結這點不如去找律師，好好保護自己的權利。