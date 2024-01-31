　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男發現妻子和「雙胞胎兄弟」睡過就懷孕　不知道誰才是兒子生父

▲▼夫妻,情侶,吵架,冷戰。（圖／CFP）

▲男子意外發現妻子和兄弟外遇。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

國外一名32歲男子結婚多年後發現，28歲妻子婚前曾和他的同卵雙胞胎兄弟發生過性關係，而且不久後就懷孕結婚，讓他大受打擊，不知道兒子是不是自己的親生骨肉。

這名男子在國外論壇Reddit發文，他和雙胞胎兄弟雖然關係很親密，2人也很愛彼此競爭，從小到大從功課成績、體育表現到誰的女朋友比較漂亮都要比，但他從沒想過，自己的妻子也會被牽扯進來。

男子表示，當他在大學結識妻子時，對方原本是兄弟的朋友，他沒想太多就開始和妻子交往，同居5年後因為妻子懷孕所以決定結婚，沒想到妻子近來喝醉和他吵架時自爆，曾和雙胞胎兄弟發生性關係，不知道兒子真正的爸爸是誰。

男子表示，妻子的話讓他非常崩潰，因為他一直以為對方是真愛，現在他暫住在朋友家，妻子、兄弟與母親都拼命傳訊息給他，希望大家能夠好好談談，可是他完全不想，「我沒有勇氣，我不知道該怎麼辦，如果我去做DNA檢測，會發現兒子不是我的嗎？希望大家給我建議」。

有網友認為，不管妻子講的是不是氣話，總之無風不起浪，要男子做好妻子真的有外遇的心理準備。還有網友指出，由於男子與兄弟是同卵雙胞胎，所以即使做DNA檢測也不一定能檢測出誰是生父，與其糾結這點不如去找律師，好好保護自己的權利。

ET快訊
周五變天！3地迎雨　過年前大降溫「挑戰冷氣團」
新北4樓公寓僅19萬　「比買車還便宜」
快訊／巧連智再發3聲明！
快訊／台61「遭大貨車撞飛」　他躺路肩慘死
挪用10億公款！　查扣驚見一排豪車
發錢！　6項津貼「提前入帳」
肯德基「6品項」漲價！　蛋撻變貴了
快訊／國道3號「4車追撞」！　回堵5公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國男爽擁2辣妻又交到23歲嫩妹　「4人多元成家」共同養育11孩

收到60年前交往「前女友明信片」　71歲婦施暴謀殺結婚52年丈夫

60歲女掉入垃圾車「輾壓4次」才救出　鄰居：只聽得到慘叫聲

健身女網紅被結婚10年夫殺害　屍體裹紅布「扔在爸媽家人行道」

安全氣囊撞碎太陽眼鏡　29歲女1眼「慘被碎片攪爛」永久失明

男在輪椅上遭2巨大比特犬圍攻　「撕咬下大塊肉」驚悚畫面曝光

川普獲得「諾貝爾和平獎」提名！　促成亞伯拉罕協議有貢獻

在家養雞遭投訴！亞裔女暴怒「扔屎洩憤」　當孩子面槍殺白人牧師

男發現妻子和「雙胞胎兄弟」睡過就懷孕　不知道誰才是兒子生父

太平洋失蹤87年　「傳奇女飛行家」飛機找到了？探索公司釋聲納圖

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

用飲料來決定性別趴結果！　「有無加珍珠」喝了才知道

儒哥評超甲組醋飯真的不好吃　正妹嚐1口「有點苦」：快吐了

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

賣場買即期牛小排吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

川普獲得「諾貝爾和平獎」提名！　促成亞伯拉罕協議有貢獻

在家養雞遭投訴！亞裔女暴怒「扔屎洩憤」　當孩子面槍殺白人牧師

男發現妻子和「雙胞胎兄弟」睡過就懷孕　不知道誰才是兒子生父

太平洋失蹤87年　「傳奇女飛行家」飛機找到了？探索公司釋聲納圖

川普vs拜登「北京希望誰當選？」　中國學者：兩碗毒藥二選一

日本最短航線「確定停飛」！全程僅13km　飛15分鐘就到　

昨因洩密被判10年　巴基斯坦前總理涉貪「再判刑14年」

運輸船關「1.6萬頭牛羊」卡澳洲海岸！動保團體抗議　業者陷兩難

美國男爽擁2辣妻又交到23歲嫩妹　「4人多元成家」共同養育11孩

磺酸洩漏「河水滿滿白色泡沫」　巴西聖卡塔琳娜州75%地區無水可用

55歲玉女李之勤露面了！　超驚人狀態曝光：維持30年前體重

情人節送禮必看！全台8家特色甜點懶人包　紅寶石巧克力增添浪漫

中信育樂承接臺中市成棒隊　新隊名、球衣農曆年後亮相

蔡英文接見哈德遜研究所　感謝美國政府重視台灣安全議題

新加坡必住、必吃攻略！無邊際泳池酒店坐擁海景　經典辣椒螃蟹超鮮美

去散步好興奮！4狗狗集體扯下「主人褲子」　他被迫裸體街上奔跑

Selina復工吐寵愛宣言「想給他最好的一切」用真蠶絲尿布奢寵嫩嬰小腰果

嘉義市表揚優良公車駕駛　黃敏惠盼鄉親多給掌聲與鼓勵

任天堂前員工談《幻獸帕魯》　抄襲仔太多「寶可夢價值會變低」

川普獲得「諾貝爾和平獎」提名！　促成亞伯拉罕協議有貢獻

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

國際熱門新聞

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

60歲女掉入垃圾車　「被輾壓4次」不斷慘叫

斬首親爸「提頭顱拍片」　美32歲男落網

女房東禁她陽台曬內衣　勾引我老公

即／日愛知縣「火力發電廠」火警！

即／駐韓美軍戰機F-16黃海墜落！

畫面曝！機車4貼遭大車追撞夾殺　夫妻雙亡

Fed今年首次會議登場　美股漲133點改寫新高

日46歲男超商打工10年　低薪卻因1點不辭職

他持46年前門票進入迪士尼　網看票價傻眼

降落傘打不開！　他躍下飛機摔死

下體吹響Do Re Mi！她「腿開開」插笛演奏

正妹牙醫排登機櫃大鬧　脫衣全裸「露妹妹」

桐島聰逃亡49年！爆有「小20歲女友相伴」

更多熱門

相關新聞

偷吃小40歲女！風水師稱被催眠才外遇

偷吃小40歲女！風水師稱被催眠才外遇

桃園70多歲風水師偷吃30多歲的職能治療師小芳(化名)，兩人還3度到宜蘭礁溪泡溫泉。被正宮發現後，風水師推說遭到小芳催眠才會外遇，取得正宮原諒後回歸家庭。正宮又將小芳告上法院，桃園地院判定她侵害配偶權，要賠35萬元。可上訴。

人夫偷吃拍性愛照　同步備份女兒平板這頭慘了

人夫偷吃拍性愛照　同步備份女兒平板這頭慘了

最狂小三喊話人夫兒子：來店裡找阿姨按摩

最狂小三喊話人夫兒子：來店裡找阿姨按摩

「外遇體質」測驗！15題看伴侶出軌機率

「外遇體質」測驗！15題看伴侶出軌機率

砸2千萬幫兒買新婚房　3個月後卻傻眼：到處都長毛

砸2千萬幫兒買新婚房　3個月後卻傻眼：到處都長毛

關鍵字：

雙胞胎外遇感情兒子

讀者迴響

熱門新聞

快訊／曹佑寧爆娶王淨「本人16字親發聲」！

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

王淨爆閃婚曹佑寧！「交往不到1年就登記」

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

韓瑞希疑自爆「約砲安孝燮」！IG秒改口

三上悠亞來台「現場無P原圖」瘋傳！臉上2部位變樣

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

溫翠蘋認13天前遭踹肚「痛到蹲地尖叫爆哭」

胡瓜兒被拍「喇舌馬尾妹」！

莎莎「跟偉晉道歉」IG慘被洗版！

即／雲林廠房遭掃射！滿地彈殼驚悚畫面曝

害偉晉丟工作？網點名莎莎惹怒Lulu

更多

最夯影音

更多
雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了
知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面