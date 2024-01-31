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社會 社會焦點 保障人權

人夫激戰小三...性愛片同步備份女兒平板　她聯手媽媽揪不倫

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲高雄人夫偷吃小三拍性愛照，照片卻遭女兒看到。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄人夫阿雄（化名）和妻子共同經營長照中心，育有2名女兒。前年女兒使用阿雄送她的平板電腦時，竟因Apple帳號同步更新，在相簿發現阿雄和女員工兩人全身脫光接吻、連結的性愛照，震驚向母親告狀。正宮憤而對阿雄提告求償50萬。高雄地院審理，判他侵害配偶權，要賠30萬元。

正宮表示，她和阿雄結婚近18年，共同經營長照機構，也生下2個女兒。然而阿雄卻在引介小三進公司後，就和小三同進同出、形同夫妻，此後4年阿雄極少回家，就算回家也不願意和她同房。

正宮說，前年底女兒竟在平板上看到阿雄和小三的性愛照和親密合照，直到去年2月才告知她，兩人婚姻也在同年7月結束。她因阿雄偷吃小三，精神大受打擊相當痛苦，提告向他求償50萬元。

全案審理時，阿雄辯稱小三是他婚前的前女友，他明明和許多女性都有親密合照，妻子卻只挑他和前女友的合照作為證據，但兩人並無男女交往關係，且妻子擅自輸入他的Apple帳號和密碼才取得照片，手段並不合法。

法官檢視相關證據，認為阿雄和小三貼臉、貼嘴，阿雄又從後方抱住小三胸前，舉止相當親暱，何況在性愛照中，兩人還有同床赤裸親吻、撫摸下體及性行為的舉動，已侵害配偶權，判賠30萬。可上訴。

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