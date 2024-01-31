美國男爽擁2辣妻又交到23歲嫩妹　「4人多元成家」共同養育11孩

▲男子同時和3女住在一起。（圖／翻攝自Instagram／mazayahlegend）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州38歲男子安德魯斯(Mazayah Andrews)和3名妻子一同居住在同個屋簷下，3名女子之間不但不會爭風吃醋，還親暱稱呼彼此為好姊妹，共同一起撫養孩子、經營家庭生活，另類的家庭型態引發媒體報導。

安德魯斯近來與3名伴侶，30歲女子史蒂芬妮(Stephanie Almonte)、30歲女子羅莎(Rosa Zelaya)與23歲女子德薩蕾(Dezeray Carrera)一同上電視接受採訪，分享他們有別於傳統一夫一妻的特殊家庭生活。

史蒂芬妮表示，她最早於2014年與安德魯斯結識，2016年開始交往，然而2年後分手，安德魯斯開始與羅莎約會時，她突然發現自己懷了安德魯斯的孩子。

史蒂芬妮坦承，她當時仍無法忘情安德魯斯，再加上發現自己懷孕，便利用此機會與安德魯斯復合，安德魯斯原本計畫與羅莎分手，然而某次3人一起聚會時，她發現3人在一起很合，便提議3人一起交往組織大家庭。

史蒂芬妮表示，她剛開始看到安德魯斯與羅莎在一起時也會吃醋，但她後來發現羅莎能帶給愛人她所無法給予的快樂，也就漸漸接受了這段關係。3人從2019年一起交往到現在，直到去年決定讓23歲的德薩蕾加入，如今4人一起共同養育11名孩子。

安德魯斯認為，他們4人共同組成的家庭相比傳統夫妻，每個人都能獲得到更多幫助與愛，「我們都會幫助彼此，如果有人懷孕，還有其他姊妹可以幫忙、給予陪伴，不必擔心保母，家裡永遠都會是乾淨的，我們各自也都擁有不同的房產，大家都相處得很愉快」。

羅莎與德薩蕾也認為，與姊妹妻子(Sister-wives)一起分享愛人，能幫助他們在感情中看到自己的盲點，讓伴侶與自己都能獲得比以前更快樂的生活，希望大眾在批評他們之前，可以試著了解這世界上有很多種形式的愛。