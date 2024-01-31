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社會 社會焦點 保障人權

已婚風水師偷吃小40歲女！衝礁溪泡湯　鬼扯「被催眠才外遇」

▲左姓男子2019年與友人在桃園虎頭山看夜景，事後藉故請其中1女子投宿摩鐵，趁其洗澡時硬闖浴室襲胸摸背，後來還全裸欲硬上遭拒挨告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲桃園70歲風水師外遇偷吃被抓包，辯稱被小三催眠。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園70多歲風水師偷吃30多歲的職能治療師小芳(化名)，兩人還3度到宜蘭礁溪泡溫泉。被正宮發現後，風水師推說遭到小芳催眠才會外遇，取得正宮原諒後回歸家庭。正宮又將小芳告上法院，桃園地院判定她侵害配偶權，要賠35萬元。可上訴。

正宮主張，丈夫今年已70多歲，遭身為精神科醫師的小芳(實為職能治療師)使用「專業催眠術」迷惑，讓丈夫常常精神恍惚。小芳明知丈夫已婚，仍經常邀約丈夫到住處，幫她舒壓按摩、刮痧，現場會燃起精油並進行催眠導引，用來控制住丈夫的神靈，小芳還在半夜傳訊息、打電話示愛。

正宮表示，她得知兩人姦情後，要求小芳別再聯絡丈夫，小芳一邊說要會同律師談判，一邊用訊息催眠丈夫，要他把對話紀錄刪除，並幫丈夫申請新的SIM卡方便聯絡。直到去年4月她查詢定位，發現丈夫又在小芳家，才知道兩人又搭上線，還一同前往礁溪泡3次溫泉，事情曝光後，小芳反告人夫下藥毆打和性侵，但都不起訴。

正宮說，小芳傳送自白書、懷孕證明給友人，透過他人聲稱已懷孕且取出胚胎，要她出來面對。她原本擔任保母，事發後身心受創，不得不辭去工作，為此要向小芳求償100萬。

對此，小芳辯稱，經人夫追求兩人互相愛慕，被正宮發現後一度分手又復合，最後她不滿人夫對外宣稱「是我對他下符他才會喜歡我」而分手。她才30幾歲和人夫年齡差很大，也並非精神科醫師，更沒有什麼催眠專業，兩人也從未發生性關係。

人夫則於偵查時表示，他是風水師及業餘的民俗診療師，也有擔任一貫道的講師，曾和小芳一起參加讀書會，並從2022年8月交往到隔年4月，兩人親密互動時都沒使用暴力，只曾用拍砂棒幫小芳拍砂，且他年紀「已沒有放進去的能力」，只使用按摩棒，不可能讓小芳懷孕。

法官檢視人夫和小芳的訊息，人夫暱稱她「吾愛」，小芳也回「你全身散發出的氣息與溫度還有賀爾蒙，讓我好想黏膩著不願拔開」、「想著你都可以高潮一下」，互動遠超出一般朋友分際，兩人還進行如何口徑一致、刪掉對話紀錄、準備身心藥物拍照做為有利證據等等的討論，更3度前往礁溪泡溫泉，顯然兩情相悅。

法官認為，人夫在審理時一再強調「發生婚外情都是因小芳催眠」，意圖把出軌責任全推給小芳，但人夫並無任何遭控制心神的情形，還向小芳表示「妳不用催眠我，就自動倒入妳懷中」，參酌兩人交往8個月、單獨泡溫泉、交往期間使用按摩棒性交等情，已侵害配偶權，判小芳賠35萬。可上訴。

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