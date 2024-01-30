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男在輪椅上遭2巨大比特犬圍攻　「撕咬下大塊肉」驚悚畫面曝光

▲▼美國惡霸犬,比特犬,惡狗。（圖／CFP） 

▲佛州發生比特犬攻擊事件。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州發生誇張惡犬攻擊人事件，一名坐在輪椅上的男子慘遭2隻巨大比特犬圍攻，附近住戶發現後雖然試圖幫忙，仍無法阻止受害者大塊肉被2犬撕咬下來，殘忍畫面在網路上瘋傳。

當地媒體報導，事件24日發生在佛州邁阿密-戴德郡(Miami-Dade)，從網路流傳影片中可看到，一名身障人士坐在輪椅上時，行動不便的他慘遭2隻名叫Jumpety和Boo-boo的大型比特犬攻擊，由於附近民眾不敢靠近，有卡車司機不斷按喇叭希望能驅趕2狗，但是仍無法阻止。

目擊者表示，現場約20至30多人試圖幫忙，還有人拼命朝2狗身上扔東西，「無論做什麼都沒有用，2隻狗就是不肯從受害者身上下來」，另一名目擊者表示，「我看到他倒在地上，手就這樣垂著，狗身上都沾滿了血，他的身上也都是血」。

附近居民表示，受害者是一名被當地人稱為斯莫基(Smoky)的街友，2隻狗則是附近民宅所養的寵物犬，由於牠們的主人在獄中，事發時是由其他人協助照顧，沒想到2狗突然跳過圍欄攻擊斯莫基。

斯莫基因為手部重傷送醫，目前正在康復中，警方已將2犬逮捕拘留，尚不確定之後是否會安樂死。鄰居表示，他的印象中，Boo-boo是一隻乖巧的狗，另外一隻狗Jumpety比較有攻擊性，認為2狗可能是因為飢餓才會攻擊人。

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