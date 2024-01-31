最狂小三找上人夫兒子　臉書留言「可來店裡找阿姨按摩」

▲小三囂張向人夫兒子喊話「可來店找阿姨按摩」，讓正宮忍無可忍...（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

南投縣一名林姓人夫流連台中市某按摩店，與店內黃姓女子發展出婚外情，怎料黃女不滿遭正宮抓姦，竟到林男兒子臉書留言「你爸不愛你媽了，他愛我...有空可以來店裡找阿姨按摩...」焦姓妻子憤而提告求償50萬元，一審判賠40萬，但2人不服上訴，最終台中高分院維持原判，本月26日全案定讞。

根據判決書，林男與焦女1992年結婚，婚後育有3名子女，皆長大成人，但林姓人夫自2022年2月起流連台中市某按摩館，頻繁找黃女服務。同年4月，正宮接獲不明男子電話，得知丈夫正在店內翻雲覆雨，隨即通知大兒子趕去抓姦，不料衝進房間一看，2人果真一絲不掛在床上相擁，嚇得林男一度驚呼「你來這裡幹嘛？」

事後，林姓人夫變本加厲，每天前往按摩館過夜，而且妻子發現房間的威而鋼數量不停減少。更囂張的是，黃姓小三同年7月還在林男大兒子臉書公開留言「我跟你爸爸在一起了，怎樣？你爸不愛你媽了，他愛我，還開店給我做...有空可以過來按摩，如果不喜歡阿姨，店裡還有一個漂亮的越南妹妹」。

此外，黃姓小三不僅將自己臉書的感情狀態更新成「穩定交往中」，還公開貼出林姓人夫的照片，並寫下「我最愛的男人」，甚至標記「覺得戀愛ing」。焦姓妻子忍無可忍，向法院提告2人侵犯其配偶權，求償50萬元。

台中地院審理時，黃姓小三辯稱店內是「純按摩」，林男只是常客，兩人並無逾矩行為，至於臉書留言是帳號被盜用，並非她寫下。不過，法官認為，黃女未提出證據證明帳號被盜用，何況林男兒子親眼目睹2人赤身抱在一起，即便正宮無法證明2人通姦，2人行為也已侵害配偶權，一審判賠40萬元。

林男與黃姓小三不服上訴二審，堅稱沒發生性行為，但台中高分院法官認定2人逾越一般男女正常交往分際，侵害被上訴人配偶權，且情節重大，審酌種種跡證後，決定維持原判，於本月26日駁回上訴，全案定讞。