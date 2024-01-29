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「外遇體質」測驗！15題看伴侶出軌機率　對刺激需求越高可能越大

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲透過測驗可以分析「外遇」的可能性。（示意圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

當伴侶晚歸、加班或出差增加、穿著風格改變時，讓人忍不住懷疑他們是否變心，心理師林萃芬在新書《從外遇洞察人心》分享「外遇體質」測驗，透過15個題目來判斷伴侶出軌的可能性，理解對方對「刺激」的需求程度，來關注兩人的關係。

很多人擔心外遇發生在自己的親密關係中，林萃芬在新書《從外遇洞察人心》分享一個「外遇體質」測驗，協助人們判斷伴侶出軌的可能性，除了有助於理解兩人對情感的需求，找出對應方法，也避免陷入無止境的懷疑和焦慮。

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【測驗開始】測驗是為了幫助讀者了解伴侶的行為模式，以下是一系列問題，請根據對伴侶的認識，選擇「是」或「否」。
 
(1) 伴侶是否很容易受到周圍環境或氣氛的影響？
(2) 伴侶是否經常會對異性產生各種不同的幻想？
(3) 談到或看到跟性有關的事情，如寫真集、電影電視中的性愛畫面，或網路影片、A片，伴侶就會變得特別有精神？
(4) 伴侶是否會刻意打扮，以吸引異性的注目？
(5) 伴侶是否會常常做有性愛情境的夢？
(6) 伴侶是否酷愛嘗試各種激情的性愛遊戲？
(7) 伴侶是否會投入大量的時間和精力談情說愛、與人聊天？
(8) 伴侶是否有過出軌的不忠紀錄？
(9) 伴侶是否曾經交往多個對象？
(10) 伴侶的依附關係是否屬於矛盾、逃避、不穩定的狀況？
(11) 伴侶父母的婚姻是否有高度的衝突？
(12) 伴侶是否在感情中投入較少、不願承諾？
(13) 伴侶是否長年在國外工作、經常出差？
(14) 伴侶對自己的外表、能力、財富、名位感到驕傲？
(15) 伴侶的年紀是否小於35歲，或是大於50歲？

林萃芬分析，答案中的「是」越多，就越需要多關注伴侶的情緒與行為改變。而如果「否」越多，就意味自己可能太過緊張。

她進一步表示，每個人對刺激的需求都不一樣，就像吃東西的口味人人不同，有人喜歡清淡，有人偏好酸辣。但刺激需求高的人，在生活變得安定規律時，就會覺得枯燥乏味；而刺激需求低的人，當生活充滿挑戰時，就會覺得壓力太大。在親密關係中，雙方對刺激的需求是否一致，是一個不可忽視的重要議題。

有關外遇、背叛帶來的痛，讓許多人感到恐懼，林萃芬也同意，不論是哪種形式的外遇，都代表了對感情的背叛和對伴侶的傷害；不過她也認為「痛苦不應該是終點」，在每段外遇背後，其實都藏有深層的心理需求與徵兆，透過療癒，依然有機會重建自我價值、對關係的信任感。

她在書中深入分析「外遇」背後的心理動機，明白療癒這些創傷不只需要時間，同時也需要採取正確的態度和方法，希望透過這本書幫助經歷伴侶不忠、想療癒情感創傷、渴望重建信任的人，無論是受到背叛的一方，還是希望深入瞭解人心、提升人際溝通能力的讀者，都可以從中得到收穫。

▲▼諮商心理師林萃芬新書《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》。（圖／時報出版）

▲諮商心理師林萃芬新書《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》幫助讀者重建內心。（圖／時報出版）

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