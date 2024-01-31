抖音「廠商私訊求合作」她信了！下場慘烈　苦主怒衝警局

▲示意圖，與本文無關。（圖／網友茉莉提供）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來詐騙手法層出不窮，現在更朝網紅經濟下手啦！一名女網友在抖音有一定的粉絲基礎，所以一直有廠商尋求合作，沒想到這回竟被詐騙集團盯上，害她損失超過萬元，於是發文警示「只希望大家不要被騙，我不是第一個人，也不會是最後一個。」

女網友在Dcard提到，「在抖音有一些粉絲基礎，所以一直有人找我合作，這次有一位網友密我，說想跟我合作，請我幫忙打廣告，互加聯絡方式後，他又給了我一個網站，說是第三方平台，然後他會先將錢給第三方，再由第三方匯款給我。」

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等原PO註冊後，對方聲稱已將錢匯給第三方平台；然而，該平台卻表示，由於銀行帳號輸入錯誤，轉給原PO的錢已被凍結，所以她得儲值同樣的金額到平台，才能解除設定，而後會將兩筆錢一同給她。

▲詐騙集團假裝廠商，尋求合作。（圖／翻攝自Dcard）

結果，原PO不疑有他，竟真的匯款了，「之後就是說沒有加零頭，那些錢也被凍結，要再匯2倍，不過到這邊我就告訴了家人，是的...我太相信這個社會了，我就這樣被詐騙。」

最後，女網友透露，已到警局報案做筆錄，「發出來是想讓大家知道，不要太相信別人，我第一次被詐騙，因為我的流量被詐騙。」

對此，網友們紛紛回應，「這種事情想必真的很難預防，尤其對方是打著合作的名義，也謝謝妳好心發文勸戒」、「謝謝妳發文提醒，雖然手法相似，但抖音的詐騙我還是第一次看到」、「幫高調」、「廣告合作我還以為正常是要先簽訂契約，接著付款才開始做欸，這不是跟接案類似嗎？還能搞三方」。