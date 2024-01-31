　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

零元男拚發財「刮11萬刮刮樂」　結局淪落蹲警局：想說中獎再付錢

▲▼狂刮11萬元刮刮樂「豪氣男竟是零元男」　沒錢沒房沒車想暴富。（圖／翻攝自微博）

▲身價零元男拚爆富，到彩券行狂玩刮刮樂，店家收不到錢氣炸報警。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

上海市虹口區一名李姓男子為了一圓富翁夢想，日前跑到2家彩券行瘋狂刮了價值2.6萬元人民幣（約新台幣11萬元）刮刮樂，結果不但沒有刮到大獎，甚至連彩券錢都付不出來，氣得店家打電話報警，他偵訊時還向警方供稱，原本認為中獎後就能支付了，沒想到沒有中獎。

根據陸媒《河南之聲》報導，李男為了發大財，某日晚間在上海市虹口區一間彩券行瘋狂玩刮刮樂，過程中不論中到任何次要獎項，全部都兌換成彩券繼續刮，直到最後結算款項時，他謊稱自己正在辦理貸款，錢明天匯入才有辦法支付，同時還拿出身分證、銀行卡、手機抵押，成功騙取到店家信任。

李男隔天故技重施，前往另外一間彩券行繼續瘋狂的刮刮樂行為，不料刮到一半意外被昨天的店家撞見，對方馬上上前質問他，同時要求他把刮刮樂費用結清，他才坦承自己其實沒有辦理貸款，也沒有錢支付昨天與今天的刮刮樂費用，氣得2個店家當場打電話報警。

上海市公安局調查，李男在2間彩券行總共刮了價值2.6萬元人民幣的刮刮樂，但一毛錢都沒有支付給業者，李男接受偵訊時還供稱，他身上連1元都沒有，且名下也沒有房子或車子，原本是想透過「先刮彩券，中獎後再付錢」博一場富貴，沒想到卻沒有刮中，訊後依詐騙罪將李男送辦。

ET快訊
上尉女軍官遭同僚性侵！他妻子隔天求情：拜託撤告
LINE加好友「掃QRCode」恐被盜　官方曝自救3招

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

零元男拚發財「刮11萬刮刮樂」　結局淪落蹲警局：想說中獎再付錢

35歲男存下440萬「靠利息躺平」！躺垃圾堆裡爽喊：幹嘛結婚

陸M503航線最近距海峽中線7.8km　張競：經ICAO批准若抗議淪笑柄

陸取消M503偏置航線　國台辦：舒緩航班壓力有利兩岸來往

中國推專案融資救房地產業　房企：效果待觀察

照顧癡呆父10多年！30歲女「活得像50歲」...崩潰喊：我就是該死

遊覽車視線死角釀禍！7歲男童慘「壓死在車底」　身體被遭反覆輾壓

「閱讀嚴重政治問題書刊」！　成為中國省市官員近來落馬罪行

汕頭海岸現巨大鯨屍擱淺　官方籲民眾勿圍觀！暫時不會「鯨爆」

中美討論管控芬太尼　專家：美對華政策仍痴迷「惡性競爭」

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

賣場買即期牛小排吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

儒哥評超甲組醋飯真的不好吃　正妹嚐1口「有點苦」：快吐了

正妹在火鍋店自信跳舞　超強卡點彷彿專程表演

零元男拚發財「刮11萬刮刮樂」　結局淪落蹲警局：想說中獎再付錢

35歲男存下440萬「靠利息躺平」！躺垃圾堆裡爽喊：幹嘛結婚

陸M503航線最近距海峽中線7.8km　張競：經ICAO批准若抗議淪笑柄

陸取消M503偏置航線　國台辦：舒緩航班壓力有利兩岸來往

中國推專案融資救房地產業　房企：效果待觀察

照顧癡呆父10多年！30歲女「活得像50歲」...崩潰喊：我就是該死

遊覽車視線死角釀禍！7歲男童慘「壓死在車底」　身體被遭反覆輾壓

「閱讀嚴重政治問題書刊」！　成為中國省市官員近來落馬罪行

汕頭海岸現巨大鯨屍擱淺　官方籲民眾勿圍觀！暫時不會「鯨爆」

中美討論管控芬太尼　專家：美對華政策仍痴迷「惡性競爭」

印度國防部長：印美是「天然夥伴」可壯大民主世界秩序

三星晶片單位去年虧損　傳不發放任何員工獎金

零元男拚發財「刮11萬刮刮樂」　結局淪落蹲警局：想說中獎再付錢

俄花滑美少女服禁藥！冬奧金牌變銅牌　加國「沒能遞補」將上訴

民眾黨布局里長培訓　江和樹推「女刺客等級」19歲廖家嫻

2／3送神日！清香爐一步做錯＝「把好運倒光」　禁忌、開運一次看

神基因的力量！「車銀優親弟」正面照曝光　韓網被帥暈暴動了

歡迎先進大廠和企業投資嘉義　嘉科園區銜接南科、中科發展動能

開戰了？!　嘉義市區赫見480秒震撼煙火秀　消防局將開罰

35歲男存下440萬「靠利息躺平」！躺垃圾堆裡爽喊：幹嘛結婚

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

大陸熱門新聞

9歲男童腎取「56顆結石」！因媽媽的寵溺菜單

陸取消M503偏置更近海峽中線

遊覽車視線死角釀禍！7歲男童慘壓死在車底

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

河南發現大油田　原油資源量可能逾1億噸

尾牙抽中一等獎！全場看他上台「被撿屍」

他拚發財刮11萬刮刮樂　結局淪落警局

照顧癡呆父10多年！30歲女「活得像50歲」

露營被吵醒　清晨5點女性呻吟聲響遍全區

工程師拔2顆牙　昏迷顱內出血亡

陸取消M503偏置航線　國台辦回應

妻子拒絕行房被打！手肘鎖喉致丈夫身亡

230公分女巨人小莫過世後漲粉上萬 直播主闖家門詢問：墓在哪？

新娘「飯店出軌」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

更多熱門

相關新聞

LINE掃QRCode加好友　小心被盜帳號

LINE掃QRCode加好友　小心被盜帳號

許多人使用LINE時，可能會透過掃描QR Code方式加入好友，不過LINE官方最近發布警告，有不肖人士會製作假的QR Code，受害人一旦掃碼，帳號就可能會遭到盜用，呼籲用戶收到陌生QR Code時，千萬不要急著掃碼，若真的不小心掃碼了，也有3招可以快速自救。

兄弟幫詐團撈3億　高雄惡警上銬畫面曝

兄弟幫詐團撈3億　高雄惡警上銬畫面曝

日46歲男超商打工10年　低薪卻因1點不辭職

日46歲男超商打工10年　低薪卻因1點不辭職

日本男被「台灣海歸女」詐騙3700萬日圓

日本男被「台灣海歸女」詐騙3700萬日圓

獨／緬甸靜宜女大生懷孕8月！自首赴陸候審

獨／緬甸靜宜女大生懷孕8月！自首赴陸候審

關鍵字：

詐騙刮刮樂上海報警男子

讀者迴響

熱門新聞

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

9歲男童腎取「56顆結石」！因媽媽的寵溺菜單

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

上尉女官遭同僚性侵！他妻子求情：拜託撤告

女星當街遭踹5下尖叫暴哭　經紀人出面回應

周杰倫搶到第一張門票！　登台北大巨蛋開唱時間點曝光

日2正妹盲測「超哥丼飯」變臉：米飯超派甲

即／樂天女孩爆私接商演　4成員列被告

黃偉晉《紅白》捲爭議！　隔3天認「工作丟了…」

尾牙抽中頭獎「爽拿iPhone」　他見外盒傻眼

面試官問「幾歲還做30K工作？」　他回1句話秒錄取

樂天女孩爆私接活動滾雪球　檢廉擴大搜查約談15人

即／2小時2跳電！承億酒店：今晚餐費+入住全免單

《巧連智》解僱全數員工！勞動局證實：3／31起分批資遣200人

小S「有點肉」穿泳裝辣爆！轉正面吸16萬讚：這麼大

更多

最夯影音

更多
雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了
知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面