零元男拚發財「刮11萬刮刮樂」　結局淪落蹲警局：想說中獎再付錢

▲身價零元男拚爆富，到彩券行狂玩刮刮樂，店家收不到錢氣炸報警。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

上海市虹口區一名李姓男子為了一圓富翁夢想，日前跑到2家彩券行瘋狂刮了價值2.6萬元人民幣（約新台幣11萬元）刮刮樂，結果不但沒有刮到大獎，甚至連彩券錢都付不出來，氣得店家打電話報警，他偵訊時還向警方供稱，原本認為中獎後就能支付了，沒想到沒有中獎。

根據陸媒《河南之聲》報導，李男為了發大財，某日晚間在上海市虹口區一間彩券行瘋狂玩刮刮樂，過程中不論中到任何次要獎項，全部都兌換成彩券繼續刮，直到最後結算款項時，他謊稱自己正在辦理貸款，錢明天匯入才有辦法支付，同時還拿出身分證、銀行卡、手機抵押，成功騙取到店家信任。

李男隔天故技重施，前往另外一間彩券行繼續瘋狂的刮刮樂行為，不料刮到一半意外被昨天的店家撞見，對方馬上上前質問他，同時要求他把刮刮樂費用結清，他才坦承自己其實沒有辦理貸款，也沒有錢支付昨天與今天的刮刮樂費用，氣得2個店家當場打電話報警。

上海市公安局調查，李男在2間彩券行總共刮了價值2.6萬元人民幣的刮刮樂，但一毛錢都沒有支付給業者，李男接受偵訊時還供稱，他身上連1元都沒有，且名下也沒有房子或車子，原本是想透過「先刮彩券，中獎後再付錢」博一場富貴，沒想到卻沒有刮中，訊後依詐騙罪將李男送辦。