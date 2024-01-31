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社會 社會焦點 保障人權

誆騙股票中籤遭詐360萬！他領不出錢急報警　抓到1車手2監控手

▲▼ 彰化縣警局15天抓12車手，最年輕僅17歲 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣警局15天抓12車手，最年輕僅17歲。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化縣一名陳姓男子日前在網路投資股票當沖，由代操助理抽籤申購「欣新網」股票，並陸續面交投資360萬元，但因中籤後投入的金額不足且帳戶遭到凍結，需再投入300萬元，才能解鎖帳戶提領功能，陳男認為不合常理，才趕忙報警求助。

警方調查發現，這是詐騙集團慣用的股票當沖詐欺手法，隨後立即組成專案小組，利用雙方約定於1月22日再次面交120萬元時，當場逮捕20歲A姓取款車手，並於附近查獲17歲B姓與29歲C姓監控共犯，當場查扣作案用手機、印章及偽造的公司識別證和收據等證物，訊後依詐欺罪嫌移送彰化地檢署，並持續溯源偵辦。

▲▼ 彰化縣警局15天抓12車手，最年輕僅17歲 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣警察局局長陳明君上任15天，就查獲面交車手、收簿手案件共10件12人、妨害自由（拘禁人頭帳戶被害人）詐欺1件3人，查扣不法所得521萬餘元，另攔阻詐騙匯款40件、攔阻金額1,894萬餘元，打詐、阻詐不遺於力。

刑事警察大隊分析，警方與金融機構合作默契良好，攔阻詐騙匯款成功率將近7成，民眾臨櫃匯款時，行員都會關心用途、辨別有無遭詐，詐騙集團遂改慫恿民眾「面交」投資款項，誆稱由專人「面交」儲值、取款，服務便利、手續費優惠等，殊不知這些都是提高詐騙成功率的話術。

陳明君呼籲民眾，千萬不要輕信網路上任何投資訊息，不論投資股票、虛擬貨幣等，標榜「保證獲利、穩賺不賠」一定是詐騙；投資理財務必經由合法證券商、期貨業、投信投顧業者，若陌生網友教的，投資匯款到陌生帳戶，或是「面交」儲值等方式，也一定是詐騙。年關將至，詐騙集團更加猖獗，而詐騙手法千變萬化、詐騙訊息無孔不入，惟有強化識詐能力，才能確保自身財產安全。

▲▼ 彰化縣警局15天抓12車手，最年輕僅17歲 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼ 彰化縣警局15天抓12車手，最年輕僅17歲 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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