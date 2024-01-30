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3.8萬IG女網紅竟是詐團首腦！住處搜出330萬現金

▲▼IG網紅竟是詐團首腦。（圖／翻攝臉書）

▲IG網紅竟是詐團首腦。（圖／翻攝臉書）

記者柯振中／綜合報導

萬華警方循線調查，在台中的一處豪宅逮捕詐騙情侶檔，並且查扣了330萬現金，沒想到經過調查，女嫌竟是IG上的網紅，不但擁有3.8萬粉絲追蹤，更是透過IG來招募車手。案件持續審理當中，其中女網紅的24歲蔣姓男友因為涉嫌24宗組織犯罪、詐欺等案件，因此被判17年10月有期徒刑。

警方調查，29歲的李女與24歲的蔣男是這幫詐騙集團在台的最高首腦，平時常以假冒購物網站、解除分期付款等方式詐騙，藉此詐得數百萬元。

萬華警方接獲報案後，透過民眾的帳戶金流，循線逮捕了多名車手，接著再向上溯源，發現李女與蔣男負責指揮。警方掌握2人的行蹤後，去年成功逮到人，還搜出了現金330萬餘元，以及提款卡、存摺等證物。

▼李姓女網紅與蔣姓男友是詐騙集團在台最高首腦。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲▼手機詐騙,偷情,滑手機,秘密訊息,不法交易。（圖／記者周宸亘攝）

事後經過調查，李女除了是詐騙集團首腦，也是一名IG網紅，在網路上擁有3.8萬人追蹤，經常分享吃喝玩樂、清涼的照片，還會發布「正能量語錄」，藉此吸引粉絲。

此外，李女還十分大膽，透過IG發文徵車手，藉此引誘想要賺錢的粉絲。2人不願透露詐騙所得的流向，雙雙被起訴。

蔣姓嫌犯，則是因為涉犯了24宗組織犯罪、詐欺等罪嫌，一審被重判17年10月。李女的案件仍在審理當中。

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