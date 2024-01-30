網紅大鬧賣場稱「客家精神」！客傳會火大要求道歉：嚴重誤導大眾

▲網紅大鬧全聯、家樂福遭警方逮捕。（圖／翻攝自IG／dai_james0925）

記者閔文昱／綜合報導

網紅「詹姆士（呈）」為了拍片，日前與攝影師跑去全聯、家樂福將飲品、零食當場打開食用，接著又放回架上，並在影片中打上「客家精神」字樣，引發外界撻伐。對此，客家公共傳播基金會除要求其公開向客家族群道歉之外，更嚴正呼籲「勿以族群歧視衝流量」。

詹姆士近日到全聯、家樂福開封餅乾，食用後又將商品塞回貨架上，教網友們「吃不喜歡就放回去」，甚至還打開優酪乳當場喝了起來，事後被警方帶回刑事局訊問，並坦言是一時興起覺得好玩，對此行為相當後悔，但賣場方仍堅決提告，目前全案依詐欺、毀損、煽惑他人犯罪、妨害名譽等罪嫌查辦。

▲網紅脫序行為惹眾怒，賣場業者氣喊提告。（圖／翻攝自IG／dai_james0925）

由於詹姆士在影片中，還囂張打上「客家精神」標題，也引發客傳會不滿。客傳會今（30日）發布新聞稿譴責，「這種以違法行為及歧視族群言論的作法，已嚴重誤導大眾損害客家文化之形象」，因此嚴正呼籲該團隊，須公開向客家族群道歉。

客傳會董事長陳邦畛也指出，該網紅在賣場偷吃商品的影片透過Instagram在網路上傳播，可能對青少年產生模仿效應；此外，影片中對客家族群的歧視性言論，透過現代網路傳播，這種不當言論對族群傷害性會更大，因此呼籲網紅「勿以霸凌客家族群，作為賺取流量的手段，團隊更應出面道歉。」