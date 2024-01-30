LINE加好友「掃QRCode」恐被盜帳號　官方曝緊急自救3招

▲掃碼加LINE好友小心是詐騙，官方曝3招自救方式。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙蔡州／綜合報導

許多人使用LINE時，可能會透過掃描QR Code方式加入好友，不過LINE官方最近發布警告，有不肖人士會製作假的QR Code，受害人一旦掃碼，帳號就可能會遭到盜用，呼籲用戶收到陌生QR Code時，千萬不要急著掃碼，若真的不小心掃碼了，也有3招可以快速自救。

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▲LINE官方提醒，掃陌生QR Code小心帳號被盜。（圖／LINE官網）

LINE官方30日表示，現在詐騙集團手法日新月異，可能一個不小心帳號就會落入壞人手裡，像是有不肖人士會利用打工賺錢或各種話術，接著提供一組QR code要求用戶掃描加好友，然而只要用戶一旦掃描這個行動條碼，便會讓不肖人士藉此用其他裝置登入你的LINE帳號。

LINE官方也提醒，利用LINE的QR Code加好友，無需輸入任何驗證碼，如遇索取認證碼、驗證碼的，都是詐騙，另外近期也發現有不肖人士會製作假的掃碼頁面，使用戶在不知不覺被登入Chrome版LINE，呼籲要使用Chrome版LINE的用戶，最好事先安裝Chrome網頁瀏覽器，請勿點擊來路不明連結。

如果真的不慎掃碼，LINE官方也提供3招自救方式，詳細使用方法如下：

一、在「登入中的裝置」確認是否有非本人登入的裝置，如果有，請立即將該裝置登出，並更改密碼。路徑分別是，自LINE 主頁右上角點選「設定」>我的帳號>登入中的裝置，接著就可以登出非本人或是不明裝置。

▼自救第一招示意圖。（圖／LINE官方）

二、關閉「允許自其他裝置登入」功能。路徑分別是，自LINE 主頁右上角點選「設定」>我的帳號，接著關閉「允許自其他裝置登入」功能。

▼自救第二招示意圖。（圖／LINE官方）

三、確認LINE官方帳號發送的登入通知提醒訊息，是否有非本人登入帳號歷程。

▼自救第三招示意圖。（圖／LINE官方）