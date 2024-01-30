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升級C-130H機！空軍編一組人赴美取經　「觀摩、學習並技術交流」

▲空軍C-130H機。（圖／記者蘇晏男攝）

▲空軍C-130H機。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／屏東報導

為升級空軍C-130H型力士運輸機，國防部編列預算，規劃今年派員到美國參加「C-130型機國際技術協調會」。空軍第六聯隊第十大隊政戰主任王怡靜上校今（30日）指出，目前會派完整一組人，包括配賦正駕駛、副駕駛、領航官、機械官、裝載長，以及平常在做傷患後送時，會有航護、航醫，一起過去做觀摩跟學習，同時做技術交流。

空軍現役19架C-130H機是向美國採購，自1984年服役至今，現駐地在屏東空軍基地，隸屬空軍第六聯隊第十大隊。
據國防部113年度國防預算書指出，因應C-130H機分階段性能提升規劃，今年將派員參加「C-130型機國際技術協調會」。

王怡靜30日受訪時，被問及國軍預計派員到美國參加國際技術協調會，如此能怎樣提升戰力？王回應，目前是以觀摩角度，但希望能把飛機飛過去正式參與。目前會派完整一組人，包括配賦正駕駛、副駕駛、領航官、機械官、裝載長，以及平常在做傷患後送時，會有航護、航醫，一起過去做觀摩跟學習，同時做技術交流。

對此次C-130H機升級有什麼期待，王怡靜說，C-130H機已經服役30幾年，升級方案也已經有上陳，而目前在空軍中，C-130H機是能出ADIZ的機種之一，然目前的電子儀表還沒有E化，希望能做電子儀表，還有做各裝備，讓該機能夠更符合國際民航法規，在人道救援方面可以更順遂。

王怡靜也說，第十大隊主要負責空運、空投、外離島安專機任務、人道救援工作等，只要C-130H機可以到達的地方，「我們基本上都可以去，只要我們可以落地的機場，我們都可以去」。

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