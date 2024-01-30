蔡英文「國防預算6007億創新高」　代表政府對國軍的重視

▲總統蔡英文前往澎湖視察「海軍馬公後勤支援指揮部」、「陸軍澎湖防衛指揮部機械化步兵營」及「海巡署金馬澎分署第七岸巡隊」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文30日前往澎湖視察「海軍馬公後勤支援指揮部」、「陸軍澎湖防衛指揮部機械化步兵營」及「海巡署金馬澎分署第七岸巡隊」時表示，今年度的國防總預算達到歷史新高的6,007億，這不僅代表政府對國軍的重視，也是對國軍照顧的承諾，未來，政府也會持續擴大對國軍的支持。

蔡英文上午先抵達「海軍馬公後勤支援指揮部」視導內燃機場；之後至陸軍澎防部機械化步兵營，主持五德營區完工啟用典禮，並視導官兵生活區及機步戰鬥隊反空機降演練。

蔡英文致詞時表示，下個禮拜就是農曆春節，今天到澎湖是要代表國人，感謝國軍弟兄姊妹堅守崗位，讓國人可以安心過年過年。她說，在她到陸軍澎防部機械化步兵營之前，也到海軍馬公後勤支援指揮部以及空軍第七雷達中隊，了解弟兄姊妹的勤務狀況，「從剛剛我們機步營的戰力展示，也看到各位平時訓練的成果」。

蔡英文表示，這些年來，政府持續推動國防改革，就是要打造更精實、更現代化的國軍。除了加強訓練內容，改善營區設施也是非常重要的一環。因此，推動「興安專案」，來加速整建各地的老舊營舍，目前已經執行102案，包括稍早視導的第七雷達中隊，參觀的興安大樓，也是在去年完工的其中一案。

蔡英文說，今天跟大家一起見證了五德營區的完工啟用，相信這些嶄新的辦公和生活空間可以提供弟兄姊妹更先進、更舒適的環境。接下來，我們在各營區還有更多的興安專案工程會陸續完工。

蔡英文說，今年度的國防總預算達到歷史新高的6,007億，這不僅代表政府對國軍的重視，也是對國軍照顧的承諾，未來，政府也會持續擴大對國軍的支持，「我們澎湖的部隊位處重要的戰略位置，各位都身負重任，我要再次感謝大家對國家安全的努力和付出」。

▼總統蔡英文前往澎湖視察「海軍馬公後勤支援指揮部」、「陸軍澎湖防衛指揮部機械化步兵營」及「海巡署金馬澎分署第七岸巡隊」。（圖／總統府提供）

