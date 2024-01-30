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上尉女軍官租屋處遭同僚性侵！他妻子隔天求情：拜託撤告

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲小花遭到同僚性侵，對方的妻子還打來求情，拜託她撤告。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者柯振中／綜合報導

空軍一名張姓士官督導長趁著與上尉女軍官小花（化名）共處一室的機會，伸出狼爪侵犯對方，儘管遭到拒絕，仍舊持續惡行，直到小花向軍中學長求救，才終於停手。屏東地院審理後，依照強制猥褻罪，判處張男1年有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花與張男是同事的關係，不過分屬不同單位，2人之間沒有曖昧或感情糾紛，不過某天小花待在租屋處時，張男突然來訪，2人先是在租屋處樓下聊天，接著對方提出「要到租屋處坐一坐」的要求，小花礙於情面不好意思拒絕，只好將人帶上樓。

豈料上樓以後，張男突然露出真面目，開始毛手毛腳，伸手觸碰小花的私密處，並且口手並用侵犯，嚇得小花不斷拒絕。由於遲遲無法阻止惡行，小花實在沒有辦法，只能向軍中的學長求救，等到對方來電後，順勢離開、接起電話，才成功阻止了張男的惡行。

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲小花遭到同僚性侵，對方的妻子還打來求情，拜託她撤告。（示意圖／記者周亭瑋攝）

小花掙脫狼爪以後，藉著「軍中朋友要來訪」的理由，將張男趕走，晚間也到派出所報警、驗傷，並且向張男提告。等到隔天以後，小花還接到張男、張男妻子致電，請求她撤告、不要鬧上法院。

對此，張男落網後則指稱，當時因為跟小花有了肢體接觸，感受到對方沒有拒絕，加上氣氛到了，所以才會更進一步，直到最後對方喊「不可以」，他也立即停手，雖然行為有性騷擾，但沒有強制猥褻。

屏東地院審理後認為，從小花與朋友的對話、事後到身心科就診的紀錄，以及案發後的情緒反應來看，可以證明小花遭到侵犯所言非虛，張男的證詞則不足採信，因此最後依照強制猥褻罪，判處一年有期徒刑，全案仍可上訴。

 
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