國防部春巡首日　空軍首次秀「小牛飛彈」掛載P-3C反潛機作業





▲空軍在P-3C反潛機掛載小牛飛彈，此部分為插入安全銷的最後階段。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／屏東報導

國防部今（30日）及31日辦理「國軍113年春節加強戰備媒體參訪活動」（春巡），而今到屏東空軍基地參訪第十大隊第六聯隊。空軍今除秀「E-2K型空中預警管制機」、「P-3C獵戶座反潛巡邏機」、「C-130H型力士運輸機」低空重飛、低空慢飛、觸地重飛等操演外，也首次向媒體展示「P-3C獵戶座反潛巡邏機」裝掛小牛飛彈作業。

空軍執行小牛飛彈掛載作業，先由帶班班長實施人員安全檢查，包括檢查是否配戴項鍊、戒指、手錶等金屬物品，或身上有無異物，以及翻轉皮帶扣，檢查安全員鞋帶是否綁緊。結束後，班長下令執行人員靜電釋放、飛機360度檢查，包括起落架安全銷是否插妥。

接著，各班員將平板車推至機派龍架下方，並檢查是否彈體對齊。掛載作業中，先移除彈體綁帶、安裝各配接器，將前後方兩側蓋板開啟，並將小牛滾輪配接器安裝於發射架兩側。後方蓋板開啟時，安裝小牛纜線；H鋼架配接器則安裝到前方蓋板處，而HLU-288吊掛器安裝於H鋼架配接器上方，並將鋼繩環固定另一側快銷插上，並釋放鋼繩，到一定長度後，安裝於小牛滾輪配接器上。

當轉動吊掛器收緊鋼繩，要檢查各快銷插是否插妥，待各班員準備好後，帶班班長下令轉動吊掛器，此時需檢查鋼繩位置是否偏離，也需注意彈體是否平衡。安裝完後，確認掛耳上掛後，停止轉動吊器，並釋放鋼繩、移除黑色膠墊，接著搖晃彈體置中，待帶班班長插完安全銷後，完成作業。

▲小牛飛彈。（圖／記者蘇晏男攝）

空軍指出，小牛飛彈（AGM-65）是美雷神公司所研發的一款作為近距離空中支援的空對地戰術飛彈，其不同型別具備多種導引系統，P-3C反潛機目前所配賦的為光學及紅外線導引等三型，其可為P-3C反潛機提供予各式水面艦、地面堡壘、陸基設施等目標實施精準打擊的能力。而小牛飛彈有效射程為27公里，最大飛行速率約1馬赫。

另外，P-3C反潛機還可掛載SSQ-36水紋聲標、SSQ-53被動聲標、SSQ-62主動聲標、MK-46魚雷、MK-54深水炸彈、AGM-84魚叉飛彈。

空軍第33反潛作戰中隊少校蔡宗諭指出，P-3C反潛機主要擔任反潛、反水面作戰及空中偵巡、反潛偵巡、聯合情監偵等任務。

媒體追問，P-3C反潛機作為慢速機，對於偵蒐、監察，任務性繁重，日媒接露，共艦常態性部署在台灣周邊海域四個端點，周邊四個點，P-3C反潛機如何應付？

蔡宗諭說，在每次飛行準備前，會透過提示來了解當日任務執行情況；這之前，由上級提供相關情資及賦予相關任務，執行上，依照訓練模式執行，在訓練強度、作戰任務執行上沒有問題，對應上，聽從國防部與空軍司令部指導，受命執行。