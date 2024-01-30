空軍秀3機種低空慢飛、觸地重飛　P-3C機「打開魚雷艙門」模擬反潛

▲空軍P-3C反潛機低空慢飛。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／屏東報導

空軍今（30日）在屏東基地秀「E-2K型空中預警管制機」、「P-3C獵戶座反潛巡邏機」、「C-130H型力士運輸機」低空重飛、低空慢飛、觸地重飛等操演；其中，P-3C反潛機執行低空慢飛時，則打開魚雷艙門，模擬在海上低空反潛的操作。空軍第十大隊第六聯隊強調，他們秉持一貫嚴謹態度，建構完善標準作業程序，確保機隊妥善，厚植飛訓能量，為保家衛國增添堅實戰力。

國防部30日及31日辦理「國軍113年春節加強戰備媒體參訪活動」，今到屏東空軍基地參訪第十大隊第六聯隊。空軍第六聯隊平時依部隊訓練計畫，執行空運、空投、行政專機、人道救援、空中預警、電戰、海上反潛偵查等任務，主要配備武器裝備為「E-2K型空中預警管制機」、「P-3C獵戶座反潛巡邏機」、「C-130H型力士運輸機」；而今該聯隊秀就三款機型的編隊滑行、起飛、低空重飛、低空慢飛、觸地重飛等衝場操演。

C-130H運輸機在低空重飛時，保持絕對高度100呎，飛越機場跑道；而P-3C執行低空慢飛時，則打開魚雷艙門，模擬在海上低空反潛的操作。

▲空軍C-130H機低空慢飛。（圖／記者蘇晏男攝）

空軍第六聯隊說，今以「單位加強戰備」為背景，展現空軍捍衛領空的能力與決心，而第六聯隊秉持一貫嚴謹態度，建構完善標準作業程序，確保機隊妥善，厚植飛訓能量，為保家衛國增添堅實戰力。

空軍第六聯隊第十大隊第102中隊中隊長陳建甫中校受訪表示，今天C-130H機執行的科目是正常起落航線練習，藉由這些基本科目訓練，再延伸到陸軍聯合訓練等，而以今年為例，還有包含過年輸運，及去年杜蘇芮颱風時，協助台電工程師及搶修車到金門搶修。

對於C-130H機今秀全掛載、低飛，媒體詢問此舉在作戰上會如何運用？陳建甫說，會視當時作戰環境情況，運用戰術動作，盡量減少在高空時間，運用大速度、高高度情況，盡速俯衝來做戰術落地。今天科目是基本的，主要是要人員先熟悉基本操作，待穩定之後，才會進到戰術科目，然後作一些較極限操作的科目。

媒體追問，那兩科目在作戰上是什麼狀況時會用到？陳建甫表示，通常在比較接近目標區是有敵火炮威脅時，在高空有火炮影響下，會用這些戰術動作，來盡速脫離那高度，盡速落地。