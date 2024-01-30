台東縣各界113年春節勞軍活動　饒縣長率團感謝駐軍單位

▲台東縣各界於30日組成慰勞團，前往感謝駐軍單位。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

113年農曆龍年春節將至，為感謝縣內駐軍保國衛民、堅守崗位，維護縣境安全的辛勞，台東縣各界特別於30日特別組成慰勞團，由縣長饒慶鈴率團，前往空軍第七戰術戰鬥機聯隊等單位展開勞軍活動，並致贈春節慰勞金。

台東縣長饒慶鈴邀請市長陳銘風、台東縣議會及地方各界代表組成敬軍團，30日上午9點30分在民政處代理處長高忠雲及軍人服務站長曾仁政等人陪同下，分別前往空軍第七戰術戰鬥機聯隊、海巡署東部分署、「台東縣後備指揮部」等單位慰勞，代表全體縣民向國軍致上崇高的敬意。

縣長饒慶鈴表示，春節期間國軍官兵留守營區捍衛家園及戰備訓練，無法返家與家人團圓，因國軍犧牲奉獻，使國人得以安心歡度春節、感受歲月靜好，期望透過敬軍活動，表達對國軍的敬意與謝意。縣長饒慶鈴也由衷感佩國軍於災時投入各項災害搶救工作，尤其去年接連幾場颱風侵襲，國軍皆迅速馳援、全力救災，協助災區重建，是守護台東最堅強的力量。

慰勞團一行所到之處均受到駐軍官兵熱烈歡迎，各駐軍部落長也向勞軍團表示，他們一定不辜負縣民所託、保國衛民達成安定後方責任，團員們與官兵共聚一起渡過一段溫馨的時光，官兵們也提早感受到農曆春節地方各界給予快樂的過節氣氛。