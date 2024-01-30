藝人林彥君尪「車神一哥」A餐費贊助金　吞選手6萬5下場曝光

▲桃園市體育會自由車前主委江勝山，遭選手家長指控侵占3筆贊助款共6萬5千元，桃園地檢署本月中旬偵結提起公訴。（圖／翻攝自江勝山臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

曾於2018年代表台灣參加雅加達亞運自由車項目，在下坡賽贏得銀牌的國手「車神一哥」江勝山，去年遭選手家長指控，涉嫌侵占3筆選手贊助款，總計6萬5千元，桃園地檢署一度以不起訴處分，經告訴人聲請再議，經台灣高檢署發回續查；江於複訊時辯稱相關經費均用於自由車賽道設計與雜費支出，但卻無法提出相關單據證明，桃檢調查後日前依侵占罪嫌將江起訴。

據指出，30歲的江勝山是桃園市自由車體育會前主委，他也是台灣頂尖自由車界下坡賽好手，曾創下全運會自由車項目三連霸，並於2016年在加拿大Crankworx Giant雙人曲道賽項目中，為台灣奪下難得金牌佳績，成為亞洲史上第一人，在自由車壇號稱「車神一哥」，並於2022年迎娶大他11歲、暱稱「151」的知名藝人林彥君，這段姊弟戀亦成為當時車壇佳話。

▲江勝山與愛妻藝人林彥君時常一起公開露臉，是人人稱羨的佳偶。（圖／翻攝林彥君臉書）

檢警查出，江勝山於2018年8月起擔任魏姓學生的越野車教練，魏姓家長於2019年7月間匯款3萬元到江的郵局帳號，匯款指定用以支付選手於加拿大比賽期間餐費，但江未將贊助款項用於選手餐費，反將上開款項侵占己用。

此外，江男明知魏姓家長亦贊助其於2020年6月間舉辦之「文漳盃」自行車比賽，而匯款1萬5千元到江的郵局帳戶，江未依魏姓家長指示使用，反將贊助款項侵占入己；魏姓家長亦贊助其於2020年7月間舉辦之「柏杭盃」越野自行車競賽，魏姓家長於同年7月匯款2萬元至其郵局帳戶，江男反將款項侵占入己，總計三次共侵占6萬5千元。

▲桃園市體育會自由車前主委江勝山，遭指控侵占3筆贊助款。（圖／翻攝自江勝山臉書）

桃檢調查時，江男辯稱，相關贊助經費均用於自由車賽道設計及雜費等支出並未侵占，但卻未能提出相關單據證明，檢方認為江已觸犯刑法侵占罪嫌，共計3次侵占罪嫌，偵結依侵占罪嫌將他提起公訴。