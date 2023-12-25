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社會 社會焦點 保障人權

老闆帶570萬鉅款...司機起貪念拿290萬落跑！躲摩鐵叫小姐

記者林東良／台南報導

37歲新北市賈姓男子駕車載洪姓老闆與其黃姓友人，攜帶570萬現金南下台南談生意，23日晚上載著洪姓、黃姓2人時，先到中華西路某牛肉湯店欲用餐，洪、黃兩男先下車，不料賈男卻趁機駕車捲款而逃，市警二分局據報循線前往汽車旅館埋伏緝獲賈嫌，追回570萬元現金及起獲安非他命品。

▲賈姓男子疑不滿洪姓老闆平日指使他的態度，涉嫌伺機捲走老闆車上570萬元逃逸，市警二分局在6小時內循線緝獲全數追回。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲賈姓男子疑不滿洪姓老闆平日指使他的態度，涉嫌伺機捲走老闆車上鉅款逃逸，市警二分局在6小時內循線緝獲全數追回。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，賈姓男子平日擔任洪姓公司負責人（土地投資及汽車租賃公司）司機工作，賈男於23日夜間開車載著洪姓老闆及洪男之黃姓友人，3人同車從北部前來台南準備商談資源回收之生意，並隨身攜帶570萬鉅款。

23日晚上7時許，3人一抵達台南就先到中華西路某牛肉湯店，賈男讓洪、黃2人先下車，準備一同享用牛肉美食。不料洪男叫餐後等候多時，卻不見賈男出現，撥打電話亦連絡未果，苦找1小時始驚覺賈男可能捲款而逃，於深夜10時報警。

市警二分局立即成立專案小組，從監視器調閱分析、地毯式搜索、住宿場所訪查，除先奔赴中華西路某汽車旅館圍捕撲空，因故讓賈男早先一步離開逃脫圍捕。但警方不氣餒連夜續予追查，於凌晨4時許再度鎖定並前往安南區安北路某汽車旅館埋伏，趁賈男前來櫃檯買菸之際一舉逮捕。

▲賈姓男子疑不滿洪姓老闆平日指使他的態度，涉嫌伺機捲走老闆車上570萬元逃逸，市警二分局在6小時內循線緝獲全數追回。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方調查，賈姓男趁著老闆及其黃姓友人下車進入牛肉湯店點餐之際，將車輛停往停車場時心生貪念，開往500公尺外之停車場內丟棄，並將車內570萬元現金取出290萬元放入自己攜帶之背包內（背包大小容量關係無法將570萬元全數裝入）後棄車途步逃逸，剩餘280萬元仍放於車內。

員警先於停車場尋獲被丟棄之車輛及車內現金280萬元，續廣調監視器分析，鎖定其步行前往中華西路某汽車旅館投宿。警力奔赴現場卻發現晚了一步，因其請櫃檯代叫服務小姐未果，乃自叫計程車於凌晨0時20分早一步離開。

員警也不氣餒，重起爐灶續予追查，從計程車動向結合科技偵查，鎖定其在安南區安北路段出沒，前往地區訪查，果然發現其剛入宿汽車旅館，經調度警力埋伏，於凌晨4時許趁其開門下樓準備至櫃檯買菸之際，員警一擁而上控制行動，並帶至房間內起獲其所捲款而逃之現金290萬元，並在其背包內起獲安非他命0.15公克。

賈男向警方表示，對洪姓老闆平日指使他的態度不滿，故意要嚇他一下等等，全案偵訊後依侵占、毒品罪嫌送辦。

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